AB-ABD ilişkilerinde kırılma! Avrupa Parlamentosu ticaret anlaşmasını onaylamayacak

AP'deki Avrupa Halk Partisi (EPP), Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) ve Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) partilerinin başkanları, Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarına ve 8 Avrupa ülkesine ek tarife uygulama kararına tepki gösterdi.

AP'deki en büyük siyasi parti EPP'nin Başkanı Manfred Weber, Trump'ın Grönland ile ilgili tehditleri karşısında bu aşamada AB-ABD ticaret anlaşmasının onayının mümkün olmadığını açıkladı.

Weber, ABD ürünlerine sıfır gümrük vergisi uygulanmasını içeren ticaret anlaşmasının askıya alınmak zorunda olunduğuna dikkati çekti.

AP’deki en büyük ikinci siyasi grup olan S&D'nin Başkanı Iratxe Garcia-Perez de "Trump'ın, emperyalist tehditlerine karşı Grönland'ı destekleyen müttefiklerine uygulayacağı yüzde 25'lik gümrük vergileri kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

AB'nin derhal harekete geçmesi gerektiğine işaret eden Perez, "AB-ABD ticaret anlaşması müzakerelerini askıya almalı ve zorlamaya karşı aracımızı devreye sokmalıyız. AB, yıldırma girişimlerine boyun eğmeyecektir" ifadesini kullandı.

Liberal görüşte Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) Grubu Başkanı Valerie Hayer ise "ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı ilhak planına katılmayı reddeden ülkelere gümrük vergilerini artırma tehdidi kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu. ABD'nin AB'ye karşı çok sayıda saldırgan eylemde bulunduğunu belirten Hayer, artık caydırıcı olunması gerektiğine işaret etti. Hayer, Renew Europe'un AB-ABD Turnberry ticaret anlaşmasını oylamayacağını, AB'nin hedefli ve orantılı karşı önlemler almaya hazır olması gerektiğini bildirdi. TRUMP'IN EK TARİFE KARARININ ARDINDAN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Avrupa ülkesine ek tarife uygulama kararının ardından öğleden sonra düzenleyecekleri olağanüstü toplantıda bir araya gelecek. REKLAM AB kaynaklarından edinilen bilgiye göre büyükelçiler, durum değerlendirmesi yapacak. AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, olağanüstü toplantıyı öğleden sonra Brüksel'de gerçekleştirecek. İTALYA'DAN ABD İLE AVRUPA ARASINDAKİ GRÖNLAND GERİLİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundan ötürü bazı Avrupa ülkelerine ek gümrük tarifesi getirmesi hususunun bir hata olduğunu belirterek, gerilimin düşürülmesi ve diyalog çağrısı yaptı.

Asya ülkelerini kapsayan dış seyahatinin üçüncü ve son durağı Güney Kore'de bulunan Meloni, burada İtalyan basın mensuplarına, ABD ile Avrupa ülkeleri arasında tansiyonun yükseldiği Grönland meselesine ve Gazze'ye yönelik "Barış Kurulu"na ilişkin görüşlerini paylaştı. Trump'ın, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergileri getireceği açıklamasına ilişkin Meloni, "Grönland'ın güvenliğine katkıda bulunmayı tercih eden ülkelere gümrük vergilerinin artırılması öngörüsü bir hatadır ve buna katılmıyorum" dedi. REKLAM Meloni, ABD Başkanı'nın Grönland ve Arktik'e verdiği önemi anladığını ifade ederek, "Ancak, bazı Avrupa ülkelerinin daha büyük bir güvenlik için asker gönderme isteğinin, ABD'ye karşı değil, diğer aktörlere karşı bir girişim olarak yorumlanması gerektiğine inanıyorum. Açıkçası, bu konuda bir anlayış ve iletişim sorunu olduğunu düşünüyorum. Diyaloğu yeniden başlatmak ve bir tırmanıştan kaçınmak gerekiyor" diye konuştu.

Meloni, olanların yorumlanmasında bir sorun olduğunu vurguladı. Başkan Trump ile birkaç saat önce telefon görüşmesi yaptığını aktaran Meloni, "Kendisine ne düşündüğümü söyledim. NATO Genel Sekreteri ile de görüştüm. Atlantik İttifakı'nın bu konuda çalışma yürüttüğünü teyit etti. Gün içinde Avrupa liderleriyle de konuşacağım" ifadelerini kullandı. Meloni, Trump'ın görüşmeleri sırasında "dinlemeye istekli göründüğü" izlenimi edindiğini belirtirken, gazetecilerin daha fazla detay sorması üzerine, "Meslektaşlarıma ne söylediğimi kelimesi kelimesine aktaramam. Ancak bu dönemde konuşmak çok önemli" yanıtını verdi. İtalya'nın Grönland'a asker gönderip göndermeyeceği sorusuna da Meloni, doğru olanın kendi aralarında tartışmak yerine ortak endişeye dair birlikte çözüm geliştirmek olduğunu dile getirerek, şu yanıtı verdi: REKLAM "O nedenle şu anda bunun hakkında konuşmak erken. Ben tansiyonu düşürmeye ve yeniden diyaloğa dönmeye çalışıyorum. Şu anda mesele bir gerilim yaratmak değil, diyalog kurmak. Eğer yorumum doğruysa, ABD tarafında stratejik bir bölgeye dair aşırı müdahale endişesi var, Avrupa tarafında ise bu soruna yardımcı olma iradesi söz konusu."

FRANSIZ BAKAN: TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİSİ KARARI ABD İÇİN OLUMSUZ SONUÇLARI OLACAK Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi getirme kararının ABD için de olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtti. Genevard, Europe 1 ve CNews’e yaptığı açıklamada, Trump'ın Avrupalı ülkelere gümrük vergisi getirme kararını değerlendirdi. Bakan Genevard, "Bu tarifeleri tırmandırmasından (Trump'ın) çiftçilerinin ve endüstrilerinin de kaybedecek çok şeyi var" dedi. İRLANDA BAŞBAKAN YARDIMCISI HARRİS: ABD AVRUPA EKONOMİLERİNİ TEHDİT EDİYOR İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Simon Harris, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda Danimarka'nın yanında duran 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulama kararına tepki göstererek, "Grönland nedeniyle Avrupa ekonomilerini ve ticaretini tehdit etmek kesinlikle kabul edilemez" ifadesini kullandı. REKLAM Harris, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Maliye Bakanları toplantısına katılmak üzere yarın Brüksel'e gideceğini belirtti. Atlantik'in iki yakası arasındaki ticareti geliştirmek ve korumak için çok çaba sarf ettiklerini vurgulayan Harris, şunları kaydetti:

"Bu, İrlanda da dahil Avrupa'nın ve ABD'nin açıkça çıkarına olan bir durumdur. Son saatlerde ABD tarafından bunu baltalamaya ve bundan uzaklaşmaya yönelik gelişmeler son derece endişe verici ve hiç de hoş karşılanmayacak gelişmelerdir." Harris, İrlanda'nın her zaman diyalogdan yana olduğunun altını çizerek, "Grönland nedeniyle Avrupa ekonomilerini ve ticaretini tehdit etmek kesinlikle kabul edilemez. Biliyorum ki Avrupa, buna verilecek yanıtta tek vücut ve koordineli davranacaktır." ifadesini kullandı. Brüksel'deki toplantı kapsamında Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) ve Eurogroup toplantılarının da yapılacağını aktaran Harris, ikili görüşmelerde gelişmelerle ilgili değerlendirmelerin paylaşılacağını kaydetti. AB-ABD TİCARET ANLAŞMASI Trump, geçen yıl temmuz ayında İskoçya'da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından AB ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını, anlaşma kapsamında AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiklerini, ABD’nin ise AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağını açıklamıştı. Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AP tarafından onayı gerekiyordu.