Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Tenis Zeynep Sönmez'den tarihi başarı! - Tenis Haberleri

        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!

        Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta karşılaştığı Rus Ekaterina Alexandrova'yı 2-1 yenerek 2. tura çıktı. Milli tenisçi bu galibiyetle, Avustralya Açık'ta tek kadınlarda ikinci tura çıkan ilk Türk tenisçi oldu. Öte yandan 23 yaşındaki tenisçimiz, top toplayıcı kızın baygınlık geçirmesi sırasında onu kenara taşıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 10:37 Güncelleme: 18.01.2026 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur maçında, 11 numaralı seribaşı Alexandrova ile karşılaştı.

        23 yaşındaki milli tenisçi, geçen yıl Wimbledon'ın 3. turunda yenildiği Alexandrova'ya karşı 5-2 geride olduğu ve iki set puanı çevirdiği ilk seti 7-5 kazandı.

        Zeynep, servis kırarak başladığı 2. sette 3-1 öne geçti ancak Alexandrova, peş peşe aldığı oyunlarla seti 6-4'lük skorla hanesine yazdırdı.

        Final setinde 3-0 geriye düşen Zeynep, yaklaşık 15 dakika süren 6. oyunun ardından durumu eşitledi. Karşılıklı kırılan servisler sonrası 5-4 öne geçen Zeynep, 4. maç puanında seti 6-4, 2 saat 37 dakika süren mücadeleyi de 2-1 kazandı.

        Avustralya Açık ana tablosunda teklerde maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi olan Zeynep, 2. turda Anna Bondar (Macaristan)-Elizabeth Mandlik (ABD) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        TOP TOPLAYICI KIZ BAYGINLIK GEÇİRDİ, ZEYNEP KENARA TAŞIDI

        23 yaşındaki tenisçimiz, maçın oynandığı sırada hakemin yanındaki top toplayıcı kızın baygınlık geçirmesi üzerine yanına gitti ve onun kenara taşınmasında yardım etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü, kaskını kız arkadaşı takmış

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kadir Akbulut (33) hayatını kaybetti. Motosikletiyle çektiği videolarla sanal medyada çok sayıda takipçiye ulaşan Akbulut'un kaskını takan kız arkadaşı Melike Deniz ile otomobildeki 2 kişi ise kazada yaralandı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!