        Haberler Dünya Suriye'de ateşkes ilan edildi - son dakika haberleri | Dış Haberler

        Suriye'de ateşkes ilan edildi

        Suriye ordusunun, terör örgütü YPG/SDG'nin Deyr Hafir'de saldırılar için üs olarak kullandığı noktalara yönelik operasyonu sürüyor. Suriye ordusu, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir ve Meskene'nin yanı sıra Rakka vilayetindeki bazı yerleşimlerde tam askeri kontrolün sağlandığını duyurdu. Son dakika haberine göre, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalandı. İşte yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.01.2026 - 09:37 Güncelleme: 18.01.2026 - 19:59
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        SURİYE'DE ATEŞKES İLAN EDİLDİ

        Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalandı.

        Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü YPG/SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan bir anlaşmaya imza attı.

        Anlaşmaya göre Suriye hükümet güçleri ile YPG/SDG arasında, tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm örgüt üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi, örgütün işgali altındaki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi kararı alındı.

        Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında yapılan anlaşmaya göre tüm enerji kaynakları ve sınır kapıları devletin kontrolüne girecek.

        ANLAŞMANIN TÜM MADDELERİ

        1. Suriye Hükümeti güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında, tüm cephelerde ve temas hatlarında derhal ve kapsamlı bir ateşkes ilan edilmesi; ön yeniden konuşlanma adımı olarak SDG’ye bağlı tüm askeri unsurların Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmesi.

        2. Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye Hükümeti’ne devredilmesi. Bu kapsamda tüm sivil kurum ve tesislerin devri ile, Suriye devletinin uzmanlık bakanlıkları bünyesinde mevcut çalışanların kalıcı statüye geçirilmesini öngören kararnamelerin derhal çıkarılması.

        3. Haseke vilayetindeki tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapılarıyla entegrasyonu.

        4. Suriye Hükümeti’nin, bölgede bulunan tüm sınır kapıları, petrol sahaları ve gaz sahalarının kontrolünü devralması; bu alanların düzenli ordu güçlerince korunarak kaynakların Suriye devletine geri kazandırılmasının sağlanması ve Kürt bölgelerinin özel durumunun dikkate alınması.

        5. SDG’ye bağlı tüm askeri ve güvenlik personelinin, gerekli güvenlik soruşturmalarının ardından, bireysel esasla Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıkları yapısına tam entegrasyonu; askeri rütbelerinin, mali haklarının ve lojistik ihtiyaçlarının buna göre düzenlenmesi.

        6. SDG liderliğinin, eski rejim unsurlarının kalıntılarının kendi saflarına alınmasından kaçınmayı ve kuzeydoğu Suriye’de bulunan eski rejime ait subay ve personelin isim listelerini sunmayı taahhüt etmesi.

        7. Siyasi katılım ve yerel temsili güvence altına almak amacıyla, Haseke Valisi olarak atanacak bir aday için cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılması.

        8. Ayn el-Arab (Kobani) kentindeki ağır askeri varlığın kaldırılması, kentin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücü kurulması ve İçişleri Bakanlığı’na idari olarak bağlı yerel polis gücünün muhafaza edilmesi.

        9. IŞİD tutuklularının ve kamplarının yönetiminden sorumlu idarenin ve bu tesislerin güvenliğini sağlayan güçlerin Suriye Hükümeti’ne devredilmesi, böylece bu dosyaların hukuki ve güvenlik sorumluluğunun tamamen Suriye devletine geçmesi.

        10. Ulusal ortaklığı sağlamak amacıyla, SDG liderliği tarafından sunulan aday listelerinden seçilecek kişilerin, merkezi devlet yapısı içinde üst düzey askeri, güvenlik ve sivil görevlere atanmasının kabul edilmesi.

        11. 2026 tarihli ve 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin memnuniyetle karşılanması; bu kararnameyle Kürtlerin kültürel ve dilsel haklarının tanınması ve kayıtsız/vatansız kişiler ile önceki on yıllardan birikmiş mülkiyet hakları talepleri dâhil olmak üzere, hak temelli ve sivil sorunların ele alınması.

        12. SDG’nin, Suriye vatandaşı olmayan PKK lider ve mensuplarının Suriye Arap Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarılmasını taahhüt etmesi; bunun egemenlik ve bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla yapılması.

        13. Suriye devletinin, bölgenin güvenliği ve istikrarını sağlamak amacıyla, ABD ile koordinasyon içinde ve Uluslararası Koalisyon’un aktif bir üyesi olarak IŞİD’e karşı mücadeleyi sürdürmeyi taahhüt etmesi.

        14. Afrin ve Şeyh Maksud bölgeleri sakinlerinin güvenli ve onurlu şekilde evlerine dönüşünü sağlamak üzere anlayışlara varılması yönünde çalışma yürütülmesi.

        RAKKA KIRSALINDA YENİ OPERASYON

        Suriye ordusu, Tel Abyad sahasından, güneyde terör örgütü YPG/SDG işgalindeki Rakka kırsalına yönelen yeni bir operasyon başlattı.

        RAKKA KENT MERKEZİ YPG'DEN KURTARILDI

        Suriye'nin Rakka ilinde, halkın ve bazı aşiret unsurlarının ayaklanmasıyla kent merkezi, terör örgütü YPG/SDG'den büyük ölçüde kurtarıldı

        DEYRİZOR TAMAMEN KURTARILDI

        Suriye’nin Deyrizor ilinde ayaklanan aşiret güçleri, terör örgütü YPG/SDG’nin işgali altındaki tüm bölgeleri kontrol altına alarak ilin tamamını örgütten kurtardı.

        Deyrizor’daki AA ekibinin aktardığına göre, aşiret güçleri dün akşam saatlerinden itibaren terör örgütü YPG/SDG’ye karşı başlattıkları ilerleme kapsamında il genelinde hakimiyet sağladı.

        Aşiretler, Deyrizor’un güney ve orta kesimlerinin ardından kuzey yönünde ilerleyerek Rakka ve Haseke sınır hattına kadar uzanan bölgeleri de kontrol altına aldı. Böylece il sınırlarının tamamında YPG/SDG varlığı sona erdirildi.

        Kontrol altına alınan yerleşim yerleri arasında Muheymide, Suveydan el-Cezire, Murat, Gıranic, Et-Tayyane, El-Cerzi, Hatla, El-Huseyniyye, Halebiyye Meydanı, El-Bağur, Elbu Bedran, El-Bahra, Es-Suse, Ebu Hardub, Eş-Şenan, Denec, Zeyban, Havaic, Şehil, Busayra, Subha, Dehla, Cedid Bekkara, Huşam, Mazlum, El-Hisan, Cefra sahası, Huvayic Bumasa ve Sava yer aldı.

        TİŞRİN BARAJI ÇEVRESİNDE ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

        Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresinde Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında çatışmalar şiddetlendi.

        Münbiç'teki AA muhabirinin aktardığına göre, YPG/SDG'nin işgali altındaki stratejik öneme sahip Tişrin Barajı çevresinde ordu ile örgüt arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

        Terör örgütünün işgalinin devam ettiği Tişrin Barajı, Fırat Nehri üzerinde ve Suriye'nin ikinci büyük hidroelektrik santrali konumunda yer alıyor.

        DEYRİZOR BÜYÜK ÖLÇÜDE KURTARILDI

        Suriye'de Deyrizor ilinin terör örgütü YPG/SDG işgalinde bulunan kısmı, Fırat Nehri doğusundaki aşiret güçleri tarafından büyük ölçüde kurtarıldı.

        AA ekibinin Deyrizor'daki aşiret kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, ili ortadan ikiye ayıran nehrin batı yakasından gelen aşiretler ile doğu tarafındaki aşiretlerin dün akşamdan bu yana YPG/SDG'ye karşı başlattığı silahlı hareket sürüyor.

        İlin güney ve orta kesimlerini kurtaran aşiret güçleri, Deyrizor'daki hakimiyet alanlarını Rakka ve Haseke yönünde kuzeye doğru genişletip il sınırlarına büyük ölçüde hakim olmayı başardı.

        Deyrizor'da aşiretlerin kontrölüne geçen yerleşim yerlerinin isimleri şu şekilde: Muheymide, Suveydan-ı Cezira, Murat, Gıranic, Et-Tayyane, El-Cerzi, Hatla, El-Huseyniyye, Duvar el-Halebiyye, El-Bağur, Elbu Bedran, El-Bahra, Es-Suse, Ebu Hardub, Eş-Şenan, Denec, Zeyban, Havayic, Şahil, Zer, Busayra, Subha, Dehla, Cedid Bekkara, Huşam, Mazlum, El-Hisan, Cefra Sahası, Huvayic Bumasa, Sava.

        Deyrizor Valiliğinin açıklamasına göre, bölgedeki aşiretler Ömer Petrol Sahası ile Kuniko Gaz Sahası'nın bulunduğu bölgeyi de terör örgütü YPG/SDG'den kurtarmıştı.

        DEYRİZOR BÜYÜK ÖLÇÜDE KURTARILDI

        Suriye’de Deyrizor ilinin terör örgütü YPG/SDG işgalinde bulunan kısmı, Fırat Nehri doğusundaki aşiret güçleri tarafından büyük ölçüde kurtarıldı

        HALEP HAVALİMANI YENİDEN AÇILIYOR

        Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu, terör örgütü YPG/SDG’nin saldırıları nedeniyle 8 gündür kapalı olan Halep Uluslararası Havalimanında uçuşların 20 Ocak Salı gününden itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

        Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, hava trafiğinin onaylı uçuş programı doğrultusunda yeniden başlatılacağı belirtilerek kararın, gerekli teknik ve güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından alındığı ifade edildi.

        Açıklamada, yolcu ve uçuş ekiplerinin güvenliği ile operasyonel emniyetin sağlanması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hareket edildiği vurgulandı.

        TERÖR ÖRGÜTÜ SİVİL YERLEŞİM ALANLARINI HEDEF ALDI

        Terör örgütü YPG/SDG, Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ilinde sivil yerleşim alanlarını havan mermileri ve roketlerle vurdu. Saldırılara ilişkin açıklama yapan Deyrizor Valisi Gassan es-Seyyid Ahmed, aşiretlerin ülkenin birliği ve Suriyelilerin topraklarına dönüşü talebiyle ayaklandığı bir dönemde YPG/SDG’nin sivilleri hedef aldığını belirtti.

        Vali, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Aşiretlerimiz Cezire bölgesinde Suriye’nin birliği ve evlatlarımızın vatanlarına dönüşü talebiyle ayağa kalkmışken, YPG/SDG sivilleri silahlarla hedef almayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

        Örgütün bununla da yetinmeyerek Deyrizor kent merkezi, Meyadin ve hükümet kontrolündeki diğer bölgelerde yerleşim alanlarına roket saldırıları düzenlediğini aktaran Vali, "Bu suçlar cezasız kalmayacak."dedi.

        GAZ SAHALARININ OLDUĞU BÖLGE TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KURTARILDI

        Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ayaklanan aşiretler ile Fırat'ın batısından bölgeye gelen aşiret güçleri Ömer petrol ve Kuniko doğal gaz sahalarının olduğu bölgeyi terör örgütü YPG/SDG'den kurtardı.

        Deyrizor’daki AA ekibinin bildirdiğine göre, Ömer Petrol Sahası ve Kuniko Gaz Sahası aşiret güçlerinin kontrolüne geçti. ABD’nin daha önce üs olarak kullandığı bu sahalardan çekilmesinin ardından bölgede güvenlik boşluğu oluşmuştu.

        Aşiretler, Fırat Nehri'nin doğusundaki örgüt karşısında ilerleme kaydederken Deyrizor’a bağlı Şehil, Havaic, Ziban, Tayyane, Ebu Hammam, Hatla, Garanic, Bağoz, Susah ve Şafe köyü ile beldelerinde de kontrolü ele geçirdi.

        PETROL SAHALARININ BULUNDUĞU BÖLGE KURTARILDI

        Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ayaklanan aşiretler, doğalgaz ve petrol sahalarının bulunduğu bölgeyi YPG/SDG'den kurtardı

        YPG TABKA'DAN ÇEKİLİRKEN İNFAZ VE İHLALLER GERÇEKLEŞTİRDİ

        Terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısında işgali altındaki Tabka kentinden çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti, köprü ve su hatlarını tahrip etti.

        Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre terör örgütü YPG/SDG, Tabka ilçesinden çekilirken hapishanedeki esirleri öldürdü ve Eski Köprü ile Rakka’ya su taşıyan ana hattı patlattı.

        Suriye hükümeti, Tabka’da esirleri infaz eden YPG/SDG’yi Cenevre Anlaşmaları'na aykırı olarak savaş suçu işlemekle suçladı ve bunu en sert şekilde kınadı. Tabka ilçesi yakınlarındaki Mansura bölgesinde Suriye ordusu tarafından abluka altına alınan 64 YPG/SDG üyesi, Suriye güvenlik güçlerine teslim oldu.

        TABKA'DA KONTROL SAĞLANDI

        Suriye Enformasyon Bakanı, ordunun Rakka kırsalındaki Tabka kentinde kontrolü sağladığını bildirdi. Tabka ile birlikte Fırat Barajı da ordunun kontrolüne geçti.

        Ordu birliklerinin ayrıca, Rakka kırsalındaki Racm el-Gazzal köyüne girdiği aktarıldı.

        RAKKA'YA 5 KM KALDI

        Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik başlattığı operasyon kapsamında Fırat Nehri'nin batısında, Rakka kent merkezi girişinin 5 kilometre yakınına ulaştığı bildirildi.

        STRATEJİK TESİSLER ELE GEÇİRİLDİ

        Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, ordunun Halep vilayetinin doğusundaki Deyr Hafir ve Meskene bölgelerinde ilerleyişinin, devletin stratejik tesislerin kontrolünü ele geçirmesini sağladığını bildirdi.

        Beşir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun Fırat’ın batısındaki ilerleyişi ve bazı hayati bölgelerin geri alınmasının, devletin bir dizi stratejik tesisin kontrolünü üstlenmesine imkan verdiğini belirtti.

        Bakan Beşir, ilgili kurumların petrol sahaları ve su pompa istasyonları başta olmak üzere hayati tesislerin işletilmesi ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için sahada çalışmalara başladığını kaydetti.

        Öte yandan, Suriye Petrol Şirketi, Rasafa ve Safyan petrol sahalarının ordu birliklerinden devralındığını ve onaylı planlar çerçevesinde yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Enerji Bakanlığı da Meskene ve Deyr Hafir’in terör örgütü YPG/SDG'den geri alınmasının ardından Halep kırsalındaki ana su pompalama istasyonlarının, özellikle el-Babiri su istasyonunun yeniden organize edilerek faaliyete geçirildiğini açıkladı.

        ORDU TABKA'YA GİRMEYE BAŞLADI

        Suriye ordusu birliklerinin, Fırat Nehri'nin batısında yer alan, terör örgütü YPG/SDG işgali altındaki Tabka kentine girmeye başladığı aktarıldı. Suriye Enerji Bakanı ise Petrol rafinerileri dahil stratejik noktaları ele geçirdiklerini ve çalışmaların devam etmesini sağladıklarını ifade etti.

        SURİYE ORDUSUNUN YPG OPERASYONU

        Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG’nin işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, 16 Ocak akşamı saat 22.00'de başlayan operasyonla iki bölgeyi kontrolüne almıştı.

        Meskene üzerinden ilerleyen ordu, örgütün işgalinde olan Rakka ilinin güneybatı ucundaki Dibsi Afnan bölgesine de hakim olup, il çevresindeki tahkimatını artırmaya başlamıştı.

        Suriye ordusunun YPG/SDG’ye karşı başlattığı operasyonda Fırat Nehri’nin batısında şiddetli çatışmaların yaşandığı Tabka kentinde, örgüt unsurlarının konvoylarla bölgeden ayrıldığı bildirilmişti.

