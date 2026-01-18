Vedat Muriqi'ten transfer sözleri! Fenerbahçe ile anılıyordu
Kariyerini İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca'da sürdüren ve Fenerbahçe ile adı anılan Vedat Muriqi, geleceğiyle ilgili net açıklamalarda bulundu.
Devre arası transfer döneminin hızlı ekibi Fenerbahçe'nin, Mallorca forması giyen eski oyuncusu Vedat Muriqi'i istediği iddia edilmişti.
Kosovalı yıldız, 3-2 kazanılan Athletic Bilbao maçı sonrasında geleceğiyle ilgili konuştu ve spekülasyonlara son verdi.
"BURADA MUTLUYUM"
Maçta hat-trick yaparak damga vuran 31 yaşındaki santrfor, "Burada mutluyum, sözleşmem var." ifadelerini kullandı.
"FORVET ÇOK GOL ATARSA TEKLİFLER GELİR"
Kosovalı forvet, "Bir forvet çok gol atarsa teklifler gelir. Ben burada mutluyum ve kulüp benim geleceğime karar verir, sonra ben kararımı veririm." şeklinde konuştu.
"KULÜP İÇİN GEREKİYORSA 'SAT' DEDİM"
Sportif direktör Pablo Ortells ile görüştüğünü dile getiren deneyimli golcü, "2 gün önce onunla konuştum ve kararı ona bıraktım. Sözleşmemi yenilediğimiz için konuşamayacağımı söyledim. Kulübün benim satışımdan elde edeceği gelirle kurtulacaksa, bunu yapması gerektiğini ve benim de bundan mutlu olacağımı söyledim. Hayır dedi ve ben de burada mutluyum." sözlerini sarf etti.
Bu sezon İspanyol temsilcisinde 19 maçta 1.543 dakika süre alan Muriqi, 14 gollük katkı sağladı.