Vedat Muriqi'ten transfer sözleri! Fenerbahçe ile anılıyordu

"KULÜP İÇİN GEREKİYORSA 'SAT' DEDİM"

Sportif direktör Pablo Ortells ile görüştüğünü dile getiren deneyimli golcü, "2 gün önce onunla konuştum ve kararı ona bıraktım. Sözleşmemi yenilediğimiz için konuşamayacağımı söyledim. Kulübün benim satışımdan elde edeceği gelirle kurtulacaksa, bunu yapması gerektiğini ve benim de bundan mutlu olacağımı söyledim. Hayır dedi ve ben de burada mutluyum." sözlerini sarf etti.