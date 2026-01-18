Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da kar yağışı! Yüksek kesimler beyaza büründü | Son dakika haberleri

        İstanbul'da kar yağışı! Yüksek kesimler beyaza büründü

        İstanbul'da kış etkisini iyice hissettirmeye başladı. Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Bazı ilçelerin yüksek kesimleri, binaların çatıları ve otomobiller beyaz örtüyle kaplanırken, sokaklar adeta kış manzarasına büründü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 11:57 Güncelleme: 18.01.2026 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul beyaza büründü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Bazı ilçelerin yüksek kesimleri ile binaların çatıları, otomobillerin üzeri karla kaplandı.

        Hafta sonu tatilini fırsat bilen kent sakinleri, beyaza bürünen yollarda ve parklarda kar topu oynayıp eğlendi.

        Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Arnavutköy, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Sultangazi ve çevresinde kar yağışı etkili oldu.

        Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Şile'nin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı sürdü.

        Çamlıca Tepesi'nde bazı vatandaşlar karlı manzarayı seyredip fotoğraf ve video çekti.

        AA muhabirine konuşan lise öğrencisi Alper Demir, Beylikdüzü'nden Çamlıca Tepesi'ne geldiklerini söyledi.

        Arkadaşlarıyla kahvaltı yaptıktan sonra kar topu oynadıklarını belirten Demir, "İstanbul'a bayağıdır kar yağmıyordu, bu yüzden çok mutluyuz." dedi.

        Zafer Elkün ise Çamlıca Tepesi'nde uzun zamandır böyle kar görmediğini ifade ederek, arkadaşlarıyla karın zevkini çıkarttıklarını dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Hamidiye Mahallesi'nde Burak Tunçel (26), aracını park etiği esnada uzun namlulu silahla saldırıya uğradı.

        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!