İstanbul'da kar yağışı! Yüksek kesimler beyaza büründü

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Bazı ilçelerin yüksek kesimleri ile binaların çatıları, otomobillerin üzeri karla kaplandı.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen kent sakinleri, beyaza bürünen yollarda ve parklarda kar topu oynayıp eğlendi.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Arnavutköy, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Sultangazi ve çevresinde kar yağışı etkili oldu.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Şile'nin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı sürdü.

Çamlıca Tepesi'nde bazı vatandaşlar karlı manzarayı seyredip fotoğraf ve video çekti.

AA muhabirine konuşan lise öğrencisi Alper Demir, Beylikdüzü'nden Çamlıca Tepesi'ne geldiklerini söyledi.

Arkadaşlarıyla kahvaltı yaptıktan sonra kar topu oynadıklarını belirten Demir, "İstanbul'a bayağıdır kar yağmıyordu, bu yüzden çok mutluyuz." dedi.

Zafer Elkün ise Çamlıca Tepesi'nde uzun zamandır böyle kar görmediğini ifade ederek, arkadaşlarıyla karın zevkini çıkarttıklarını dile getirdi.