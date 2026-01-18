İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
İstanbul Başsavcılığı okyanusta ele geçirilen 10 ton uyuşturucuya soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüphelinin gözaltına alındığı, 3 firari şüpheli hakkında ise yakalama ve kırmızı bülten çıkarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..
Atlantik Okyanusu’nda geçtiğimiz günlerde İspanyol polisi, bir ticari gemide tuz sevkiyatları arasına gizlenmiş 9 bin 994 kilo kokain ele geçirdi. DEA ve İngiltere Ulusal Suç Ajansı’nın destek verdiği uluslararası operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
İspanyol basını Kamerun bayraklı gemide taşınan uyuşturucunun çok uluslu bir suç örgütüne ait olduğunu yazdı. Ancak sonrasında çıkan haberlerde geminin sahibinin Türkiye’de örgüt soruşturmalarından yargılanmış Çetin Gören olduğu ileri sürüldü. Bazı haberlerde ise geminin 1 yıl önce Mersin limanında olduğu iddia edildi.
13 MÜRETTEBATTAN 4’Ü TÜRK
Savcılık açıklamasında yapılan araştırma neticesinde 7 Ocak günü İspanya polisinin Kanarya Adası açıklarında uluslararası sularda seyir halinde bulunan UNITED S isimli gemiye gerçekleştirilen operasyonda 10 Ton Kokain maddesi ele geçirdiğini belirtti. 13 mürettebattan 4’ünün Türk vatandaşı olduğunu kaydetti.
19 ADRESE OPERASYON
Bu kapsamda İstanbul’da 11, Mersin’de 3, Tekirdağ’da 2, Kocaeli'nde 1 , Sakarya'da 1 ve Hatay’da 1 adres olmak üzere toplam 19 adreste eş zamanlı arama, el koyma ve şüpheliler için gözaltı talimatı verildi.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Geminin sahibi olduğu iddia edilen isim dahil 7 şüpheli “örgüt kurma”, “uyuşturucu ticareti” ve “suçtan elde edilen malvarlığını aklama” suçlarından gözaltına alındı.
Şüphelilerin, Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Ahmad Almassri, Semra Almassri, Mehmet Bülent Aymen ve Fares Diab olduğu kaydedildi.
3 FİRARİYE KIRMIZI BÜLTEN, GEMİ MÜRETTEBATI DA ŞÜPHELİ
3 firari şüpheli için de kırmızı bülten talep edildi. İstanbul’un soruşturmasında İspanya’da tutuklu olan gemi mürettebatı da şüpheli olarak yer aldı. Şüphelilerin Kubilay Yalçın, Ali Osman Amanet, Remzi Karakaya ve Atanur Ateş olduğu belirtildi.
MALVARLIKLARINA EL KONDU
Şüpheliler Çetin Gören, Ahmed Almassri ve United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin (Kamer Shipping) taşınır ve taşınmaz tüm malvarlıklarına, şirket ve ortaklık paylarına, Banka ve Finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasa ve borsasında bulunan varlıklarına savcılık tarafından re’sen el koyuldu. El koyma kararı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince onaylandı.