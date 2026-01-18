İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma

Atlantik Okyanusu’nda geçtiğimiz günlerde İspanyol polisi, bir ticari gemide tuz sevkiyatları arasına gizlenmiş 9 bin 994 kilo kokain ele geçirdi. DEA ve İngiltere Ulusal Suç Ajansı’nın destek verdiği uluslararası operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

İspanyol basını Kamerun bayraklı gemide taşınan uyuşturucunun çok uluslu bir suç örgütüne ait olduğunu yazdı. Ancak sonrasında çıkan haberlerde geminin sahibinin Türkiye’de örgüt soruşturmalarından yargılanmış Çetin Gören olduğu ileri sürüldü. Bazı haberlerde ise geminin 1 yıl önce Mersin limanında olduğu iddia edildi.

13 MÜRETTEBATTAN 4’Ü TÜRK

Savcılık açıklamasında yapılan araştırma neticesinde 7 Ocak günü İspanya polisinin Kanarya Adası açıklarında uluslararası sularda seyir halinde bulunan UNITED S isimli gemiye gerçekleştirilen operasyonda 10 Ton Kokain maddesi ele geçirdiğini belirtti. 13 mürettebattan 4’ünün Türk vatandaşı olduğunu kaydetti.

19 ADRESE OPERASYON

Bu kapsamda İstanbul’da 11, Mersin’de 3, Tekirdağ’da 2, Kocaeli'nde 1 , Sakarya'da 1 ve Hatay’da 1 adres olmak üzere toplam 19 adreste eş zamanlı arama, el koyma ve şüpheliler için gözaltı talimatı verildi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Geminin sahibi olduğu iddia edilen isim dahil 7 şüpheli “örgüt kurma”, “uyuşturucu ticareti” ve “suçtan elde edilen malvarlığını aklama” suçlarından gözaltına alındı.