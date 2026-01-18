Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler! | Son dakika haberleri

        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!

        İstanbul Kağıthane'deki kalaşnikoflu cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre saldırganların 25 yaşındaki Burak Tunçel'i GPS cihazıyla takip edip 9 saat bekledikleri belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 10:39 Güncelleme: 18.01.2026 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kağıthane'de aracına binen Burak Tunçel (25), otomobilde bekleyen 3 saldırgandan 2’si tarafından kalaşnikoflu saldırıya uğradı.

        DHA'nın haberine göre olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tunçel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde 37 mermi buldu. Saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Saldırganların, Tunçel’in aracının altına GPS (sinyal takip) cihazı yerleştirdiği, 9 saat boyunca gelmesini beklediği ve ardından saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Saldırganların ardından olay yerinden kaçtıkları aracı Kemerburgaz’da ateşe verdikleri tespit edildi. 10 gün önce cezaevinden tahliye edilen Tunçel’in ise poliste 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

        REKLAM

        Olay, 15 Ocak Perşembe günü saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Tunçel, aracına bindi. Ardından o sırada çevrede araç içerisinde bekleyen 3 saldırgandan 2’si kalaşnikofla Tunçel’e ateş açtı. 37 mermi ateşleyen saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tunçel’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Tunçel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        37 KURŞUN SIKTILAR

        Diğer yandan olay yeri inceleme ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde çevrede 37 mermi kovanı bulundu. Silahlı saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Maskeli oldukları görülen saldırganların park halindeki siyah bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığı anlar da kameralara yansıdı.

        "PUSU KURUP 25-30 EL SIKMIŞLAR"

        Mahalle sakini Mikail Çakar, "Dükkandaydım silah sesi geldi saat 11.30'da. 25 yaşında bir çocuk işte, adı Burak Tunçel çocuğun adı. Kurşun sıkıp kaçıyorlar çocuklar. 30 tane kurşunu sıktılar çocuğa" dedi. Mahalle sakinlerinden bir kişi, "Taramışlar. Buradaki söylentilere göre beklemişler yani" dedi. Başka bir mahalle sakini ise, "Herhalde cezaevinden yeni çıkmış tahmin ediyorum. Ondan sonra da 2 kişi bekliyormuş, pusu mu kurmuşlar ne yapmışlar. İşte herhalde 25-30 el silah sıkmışlar. Keleşle mi artık neyle sıktılarsa bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

        ARACIN ALTINA GPS CİHAZI YERLEŞTİRMİŞLER

        Soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Diğer yandan saldırının detayları da ortaya çıktı. Saldırganların Tunçel’in aracının altına GPS (sinyal takip) cihazı yerleştirdiği ve saat 03.00 sıralarında aracın yanına geldikleri belirlendi. Siyah bir aracı Tunçel’in aracının hemen yanına park eden saldırganların yaklaşık 9 saat bekledikleri ve Tunçel araca bindiği sırada harekete geçtikleri tespit edildi. Kalaşnikof ve tabancayla ateş eden saldırganların geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi. Diğer yandan saldırganların kaçtığı otomobili Kemerburgaz-Göktürk ayrımlarında ateşe verdikleri de öğrenildi.

        12 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Kulak, boyun, göğüs, omuz ve sırtına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybeden Burak Tunçel’in ise yaklaşık 10 gün önce cezaevinden tahliye olduğu bilgisine ulaşıldı. Tunçel’in poliste 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Açıktan hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' gibi suçlardan 12 kaydı olduğu ortaya çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Güngören'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

        Güngören'de iki grup arasında restoranda başlayıp sokakta devam eden bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Evinde 3'üncü kez kayıp!
        Evinde 3'üncü kez kayıp!
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Macron: Hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez
        Macron: Hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!