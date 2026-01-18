Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!

        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!

        Çorum'da insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Kentte 68 yaşındaki Hasat Bulut ile 64 yaşındaki eşi Satı Bulut, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 16:23 Güncelleme: 18.01.2026 - 16:23
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Çorum'da bir çift, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        AA'da yer alan habere göre Hasan Bulut (68) ve eşi Satı Bulut'tan (64) bir süredir haber alamayan yakınları, kontrol etmek için gittikleri Dumlupınar 48. Sokak'taki evde çifti silahla vurulmuş halde buldu.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, başından vurulmuş halde bulunan karı-kocanın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, evde inceleme başlattı.

        Eski nişanlı dehşet saçtı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir adam tartıştığı eski nişanlısı ve nişanlısının 2 kızını bıçakla yaraladı. (İHA)

