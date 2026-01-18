Kocaelispor: 1 - Trabzonspor: 2 | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kocaelispor'u son dakika bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'un golleri 44. dakikada Felipe Augusto ve 90+1. dakikada Muçi'den gelirken Kocaelispor'un golünü ise 18. dakikada Bruno Petkovic kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor son dakikalarda bulduğu golle 2-1 kazandı.
Trabzonspor'un golleri 44. dakikada Felipe Augusto ve 90+1. dakikada Muçi'den gelirken Kocaelispor'un golünü ise 18. dakikada Bruno Petkovic kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 38'e yükseltirken Kocaelispor ise 23 puanda kaldı.
Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Kocaelispor da Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
OULAI GERİ DÖNDÜ, ONUACHU KADRODA YER ALMADI
Trabzonspor'un Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili formasını giyen Christ Inao Oulai, turnuvanın tamamlanmasının ardından bordo-mavili formaya kavuştu.
Nijerya ile dün Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülük maçında Mısır'a karşı 45 dakika forma giyen Paul Onuachu ise kadroda yer almadı.
KOCAELİSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Gaziantep FK müsabakasında sahaya sürdüğü kadrodan 3 değişiklik yaptı.
İnan, Gaziantep FK maçında ilk 11'de görev alan Muharrem Cinan'ın yerine Haidara'ya, Can Keleş'in yerine Agyei'ye ve kart cezalısı Keita'nın yerine ise Rivas yer aldı.
Kocaeli ekibi Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Linetty, Agyei, Churlinov, Tayfur Bingöl, Rivas, Petkovic 11'i ile sahaya çıktı.
Yeşil-siyahlıların yedek kulübesinde Gökhan Değirmenci, Balogh, Syrota, Muharrem Cinan, Mustafa Ege Bilim, Show, Samet Yalçın, Can Keleş, Furkan Gedik, Serdar Dursun yer aldı.
İLK MAÇI TRABZONSPOR KAZANMIŞTI
Ligin ilk devresinde Papara Park'ta oynanan 1. hafta maçında sahadan Trabzonspor 1-0'lık skorla galibiyetle ayrılmıştı.
Müsabakanın tek golü 49. dakikada Onuachu'dan gelmişti.
SELÇUK İNAN, TRABZONSPOR'U HİÇ YENEMEDİ
Kocaelispor Teknik Direktörü İnan, yönettiği kulüplerde Trabzonspor'a karşı çıktığı 5 müsabakada da galibiyet alamadı.
İnan, bordo-mavili ekibe karşı Kocaelispor'la 2 mağlubiyet, Gaziantep FK ile 2 mağlubiyet 1 beraberlik yaşadı.