ABD Başkanı Trump'a, gümrük vergisi getirdiği 8 Avrupa ülkesi ortak açıklamayla tepki gösterdi

Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç ve İngiltere, yaptıkları ortak açıklamayla ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda Danimarka'dan yana tavır aldıkları gerekçesiyle kendilerine uyguladığı gümrük vergisine tepki gösterdi.

Açıklamada, 8 ülkenin NATO müttefikleri olarak Arktik güvenliğinin güçlendirilmesi konusunda kararlı oldukları vurgulandı.

Grönland'da yapılacak "Arctic Endurance" tatbikatına katılımın daha önceden koordine edildiği belirtilen açıklamada, "Tatbikat, (Arktik güvenliği) bu gerekliliğe yanıt vermektedir ve kimseye yönelik tehdit oluşturmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"Danimarka Krallığı ve Grönland halkıyla tam bir dayanışma içindeyiz." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, 8 ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine dayalı bir diyaloğa girmeye hazır olduğu vurgulandı.

REKLAM

Açıklamada, "Gümrük vergisi tehditleri, transatlantik ilişkileri zayıflatmakta ve tehlikeli bir aşağı yönlü sarmal riskini doğurmaktadır. Birlik ve eş güdüm içinde durarak karşılık vermeye devam edeceğiz. Egemenliğimizi korumaya kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

AVRUPA ÜLKELERİNE GÜMRÜK VERGİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.