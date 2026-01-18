Habertürk
Habertürk
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece! | Son dakika haberleri

        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!

        Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geride bıraktı. Kentte hava sıcaklığı ortalama 12 derece ölçülürken, deniz suyu 19 derece oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 14:48 Güncelleme: 18.01.2026 - 14:49
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!
        Yurdun büyük bölümünde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Antalya’da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geride bıraktı.

        DHA'nın haberine göre kentte hava sıcaklığı ortalama 12 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı 19 derece oldu.

        Güneşli havaya rağmen rüzgarın etkili olduğu kentte, rüzgarın hızının saatte ortalama 27 kilometreye, zaman zaman 47 kilometre hıza ulaşması nedeniyle hissedilen sıcaklık daha düşük seviyelerde seyretti. Kentte hava sıcaklığı ortalama 12 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece oldu.

        Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar Konyaaltı Sahili’ne gelerek, deniz manzarasının keyfini çıkardı. Sahile gelenlerin bir bölümü kumsalda oturup denizi izlerken, bazıları sahil bandında yürüyüş yaptı. Kimi amatör balıkçılar ise sabah erken saatlerden itibaren sahil kıyısında oltasını salladı. Varyant Seyir Terasında bulunan Antalya çerçevesi ise bir yanda sahili, diğer yanda dağları görüntüleyenlerin yoğun ilgisini çekti.

        Tavşan avında kazara arkadaşını vurdu

        Elazığ'ın Keban ilçesinde tavşan avına çıkan arkadaşlar arasında yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

