        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı! | Son dakika haberleri

        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!

        İstanbul Sarıyer'de 45 yaşındaki Murat Atlı, bir kafeteryada silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Korkunç olayda ise ölüm haberini alan yakınları cenazeyi göremeyince çatıya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 11:40 Güncelleme: 18.01.2026 - 11:44
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Sarıyer'de bir kafeteryaya giden Murat Atlı (45) silahla başından vurulmuş halde bulundu. Evli ve 3 çocuk babası olan Atlı’nın ölüm haberini alan yakınları olay yerine geldi.

        DHA'nın haberine göre sinir krizi geçiren yakınları cenazeyi göremeyince kafeteryanın çatısına çıktı.Gözyaşlarına boğulan kişi polis ekipleri tarafından güçlükle ikna edilip aşağı indirildi. Polis şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

        Olay, 4 Ocak Pazar günü saat 14.30 sıralarında İstinye’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk babası Murat Atlı, öğle saatlerinde sahilde bulunan bir kafeteryaya geldi. Bir süre sonra kafeteryadan silah sesleri gelmesi üzerine vatandaşlar olay yerine koştu.

        Atlı'nın başından vurulmuş halde yerde yattığını gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın çalışmalarını sürdürdüğü sırada Atlı’nın yakınları olay yerine geldi.

        SİNİR KRİZİ GEÇİREN YAKINI ÇATIDAN GÜÇLÜKLE İNDİRİLDİ

        Olay yerine koşarak gelen yakınları Atlı’nın cenazesini görmek istedi. Ancak iş yerinin kepengin kapalı olması üzerine yakınları çatıya çıktı.Atlı’nın cenazesini gören yakınları çatıda sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirdiği yakınları ardından çatıdan indirildi. İncelemelerin ardından Murat Atlı’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

