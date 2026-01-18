Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!

Sarıyer'de bir kafeteryaya giden Murat Atlı (45) silahla başından vurulmuş halde bulundu. Evli ve 3 çocuk babası olan Atlı’nın ölüm haberini alan yakınları olay yerine geldi.

DHA'nın haberine göre sinir krizi geçiren yakınları cenazeyi göremeyince kafeteryanın çatısına çıktı.Gözyaşlarına boğulan kişi polis ekipleri tarafından güçlükle ikna edilip aşağı indirildi. Polis şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Olay, 4 Ocak Pazar günü saat 14.30 sıralarında İstinye’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk babası Murat Atlı, öğle saatlerinde sahilde bulunan bir kafeteryaya geldi. Bir süre sonra kafeteryadan silah sesleri gelmesi üzerine vatandaşlar olay yerine koştu.

Atlı'nın başından vurulmuş halde yerde yattığını gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın çalışmalarını sürdürdüğü sırada Atlı’nın yakınları olay yerine geldi.