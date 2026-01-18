Kilosu 900 bin liraya ulaşan safran, mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor

Üretimdeki zorluğu ve yılda 1 kez yapılan hasadı nedeniyle fiyatı yüksek olan safranın kilogram fiyatı, 900 bin liraya ulaştı. Fiyatının yüksekliği nedeniyle 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen safran, kırmızıya boyanan at kılı, mısır koçanı gibi ürünlerle taklit edilerek satılıyor.