        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya'da karne almaya giderken kazada ölen 16 yaşındaki Hasan, toprağa verildi | Son dakika haberleri

        Antalya'da karne almaya giderken kazada ölen 16 yaşındaki Hasan, toprağa verildi

        Antalya'da bir kaza meydana geldi. Karne almak için okula giderken motosikletin refüje çarpması sonucu 16 yaşındaki lise öğrencisi Hasan Demir ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Demir'in cenazesi, ailesi ve arkadaşlarının gözyaşlarıyla defnedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 13:40 Güncelleme: 18.01.2026 - 13:40
        Antalya’da karne almak için okula giderken bindiği motosikletin refüje çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi 16 yaşındaki Hasan Demir, toprağa verildi.

        KARNE TÖRENİNE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORLARDI

        DHA'daki habere göre kaza, 16 Ocak'ta saat 11.30 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Karne törenine yetişmeye çalışan Hasan Demir ile O.Y.S. (15), motosikletle yola çıktı.

        MOTOSİKLETTEN METRELERCE SAVRULDULAR

        Sürücüsünün henüz belirlenemediği motosiklet, hızlı girdiği virajda refüje çarptı. Motosikletten savrulan öğrencilerin mont ve ayakkabılarının metrelerce uzağa fırladığı görüldü.

        AĞIR YARALANAN ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Ağır yaralanan iki öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yaralılardan Hasan Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        ANNESİ AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

        Hasan Demir’in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cuma günü yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeyi teslim almaya gelen anne, ayakta durmakta güçlük çekti.

        CENAZESİ DEFNEDİLDİ

        Hasan Demir’in cenazesi, bugün Aksu ilçesindeki Çamköy Mezarlığı’na götürüldü. Demir’in cenazesi, ailesi, çok sayıda arkadaşı ve şehir dışından gelen yakınlarının gözyaşlarıyla defnedildi.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
