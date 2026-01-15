Ahmet Selim Kul: Mallorca'nun Vedat'ı satmak gibi bir düşüncesi yok

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Vedat Muriqi iddiaları gündeme geldi. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, Muriqi iddialarına açıklık getirdi.

🔹 Vedat Muriç iddiaları



🎙️ @ahmetselimkul: Fenerbahçe'nin Vedat'a ilgili bir ilgisi var. Ama bu transferi gerçekleştirmek kolay değil. Çünkü Mallorca'nın ikonu neredeyse Vedat Muriç. Mallorca'nın da satma gibi bir düşüncesi yok.



Vedat Muriqi transferinin kolay olmadığını belirten Ahmet Selim Kul, "Vedat Muriqi ile ilgili bazı detaylar paylaşayım. Fenerbahçe'nin gündeminde dünden beri yükselmeye başladı. Fenerbahçe'nin Vedat'a ilgisi var ama bu transferi gerçekleştirmek kolay mı? Çok da kolay değil. Bu adam kulübün ikonu neredeyse... Sene başı 4 senelik sözleşme imzaladı. Çocuklar okullara korsan kıyafetiyle gidiyorlar Vedat Muriqi etkisinden dolayı Mallorca'da. Vedat'ın transferini zorlaştıran etkeni söyleyeyim. Mallorca'nun Vedat'ı satmak gibi bir düşüncesi yok. Yani Guendouzi gibi parayı koyup almanız gerekiyor çünkü Mallorca'nun satmaya niyeti, yerine almak istediği bir oyuncu yok. Muriqi seçeneğinin avantajlı yani konuşulan diğer isimlere göre maaş seçeneği cazip." ifadelerini kullandı.