Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, İran sınırında alınan güvenlik önlemleri sıralandı. Açıklamada, "Sınırlarımıza yönelik şu anda bir kitlesel bir göç tespiti olmamasına rağmen hudut hattında ilave tedbirler çalışılmış, ihtiyaç halinde bu tedbirler hayata geçirilecektir" denildi.

Milli Savunama Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında, son günlerdeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

İran'daki protestolar ve bölgede artan gerilim hakkında bilgi veren MSB, alınan güvenlik önlemlerini de sıraladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İran hudut hattı boyunca; 203 elektro-optik kule, 43 asansörlü kule kurulumu tamamlanmış, 380 km Modüler Beton Duvar inşası ile 553 km’lik hendek kazma faaliyetlerimiz tamamlanmıştır. 560 km'lik İran hududumuzun güvenliği, Hudut Birlikleri tarafından 'Hudut Namustur' anlayışıyla her türlü hava ve arazi şartında 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle korunmaktadır.

Ayrıca, İHA/SİHA/İKU sistemleri ile 24 saat esasına göre bölgede keşif gözetleme amaçlı uçuşlar yapılmaktadır. Sınırlarımıza yönelik şu anda bir kitlesel bir göç tespiti olmamasına rağmen hudut hattında ilave tedbirler çalışılmış, ihtiyaç halinde bu tedbirler hayata geçirilecektir."

SURİYE'DEKİ SON DURUM Bakanlık, Suriye'deki son duruma ilişkin de açıklama yaptı. Açıklamada, "Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmediğimizi, 'tek devlet, tek ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine talep etmeleri halinde destek vereceğimizi bir kez daha belirtiyoruz. Suriye Hükümeti, Halep'te terörle mücadele operasyonunu başarıyla icra etmiştir. Sadece teröristleri hedef alan operasyon neticesinde, Suriye Hükümeti tarafından Halep'in kontrolü sağlanmıştır" denildi. SINIR GÜVENLİĞİ VE SINIR ÖTESİ Sınır güvenliği hakkında verilen bilgilerde şu ifadeler kullanıldı: * Geçen hafta içerisinde 9 PKK'lı terörist teslim oldu. * Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 114 kişi yakalandı, 699 kişi ise hududu geçemeden engellendi. * 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 222'ye, sınırı geçemeden engellenen kişi sayısı ise 1552'ye ulaştı. Sınır ötesi operasyonlar hakkında da şu bilgiler verildi: * Suriye Harekat Alanlarında Hafta boyunca Menbic bölgesinde imha edilen 4 kilometrelik tünelle birlikte, Tel Rıfat (302 km) ve Menbic'de (445 km) imha edilen tünel uzunluğu 747 kilometreye ulaştı.