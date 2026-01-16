Habertürk
Habertürk
        Kahreden olay... Plastik sanılan gözlük camı çocuğu kör etti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kahreden olay... Plastik sanılan gözlük camı çocuğu kör etti!

        Mardin'de, doğuştan şaşılık tedavisi gören 8 yaşındaki Şeyma Yıldırım, oyun oynarken düşüp kırılan gözlük camının sağ gözüne batması sonucu görme yetisini kaybetti. Aile, 'plastik/organik' özelliğe sahip olduğunu bildikleri gözlüğün 'cam/mineral' çıktığını iddia ederek optik işletmesi ve tedavide gecikme yaşandığı gerekçesiyle sağlık personeli hakkında suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 12:06 Güncelleme: 16.01.2026 - 12:48
        Kahreden olay... Plastik sanılan gözlük camı çocuğu kör etti!
        Mardin'in Derik ilçesine bağlı Cevizpınar Mahallesi’nde yaşayan Mehmet ve Netice Yıldırım çiftinin doğuştan şaşılık nedeniyle doktora götürdükleri kızları Şeyma’ya (8), reçete ile 31 Ekim 2024’te bir optik işletmesinden gözlük alındı.

        KIRILAN GÖZLÜK CAMI GÖZÜNE BATTI

        DHA'daki habere göre ailenin iddiasına göre Şeyma, 9 Eylül 2025’te evlerinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada yere düştü, gözlük camı kırıldı ve parçaları sağ gözüne battı.

        SAĞ GÖZ GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

        Gözünden kan geldiği belirtilen çocuk, Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan Şeyma’nın gözü tüm görme yetisini kaybetti.

        'GÜVENLİ CAM' OLDUĞU SÖYLENDİ

        Aile, gözlüğü alırken camın şaşılık tedavisinde çocuklarda güvenlik için kullanılan ‘plastik/organik’ özellikte olduğunu düşündüklerini ancak ‘cam/mineral’ çıktığını öne sürerek optik işletmesi hakkında; ayrıca tedavi sürecinde gecikme yaşandığı iddiasıyla sağlık personeli hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

        "KIZIMIN GELECEĞİ GİTTİ"

        Baba Mehmet Yıldırım, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Gözlüğün plastik olduğunu biliyorduk ama cam çıktı. Camın kırılıp batmasıyla da kızım gözünü kaybetti.

        Cam kırıkları kızımın gözünün arka tarafını da kesmiş. Hastane de bizi 24 saat kadar bekletti. Hukuken adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Kızımın geleceği gitti, gözünü kaybetti” dedi.

        AİLESİ PERİŞAN OLDU

        Anne Netice Yıldırım ise “Kızım utanıyor, okula gidemiyor. Gözlüğünü alırken biz bu gözlüğün plastik olduğunu biliyorduk ama cam çıktı, şikayetçiyiz” diye konuştu.

        "DOKTOR İHMALİ DE VAR"

        Avukat Gurbet Bilbay, olayda doktor ihmalinin de olduğunu ileri sürerek, şöyle konuştu: “Burada bir aile mağdur. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Hem doktor hakkında hem optik firması adına, çünkü aile bu gözlüğü aldığı zaman bunun plastik olduğunu biliyor. Cam olduğunu dahi bilmiyor.

        "24 SAAT SONRA AMELİYATA ALIYOR"

        Çocuk oynadığı zaman gözünde böyle bir hasar bırakıyor. Şu an çocuğumuz gözünü kaybetti. Ardından doktora gidiyorlar, doktor da 24 saatten fazla bekletiyor. 24 saat geçtikten sonra ameliyata alıyor. Belki erken müdahale edilseydi böyle bir durum olmayacaktı. Biz burada doktor ihmali olduğunu da düşünüyoruz. Bununla ilgili bütün yargı mercilerine başvurduk. Devletimizden de yardım bekliyoruz. Adaletin yerini bulması için elimizden geleni yapacağız.”

