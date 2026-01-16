Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Çizimlerdeki saklı nesneleri bulabilir misiniz? Bu 6 görseldeki gizli nesneleri bulmak için büyük dikkat gerekiyor!

        Çizimlerdeki saklı nesneleri bulabilir misiniz? Bu 6 görseldeki gizli nesneleri bulmak için büyük dikkat gerekiyor!

        İlk bakışta sıradan görünen bu çizimler, dikkatli gözlerden kaçmayan gizli nesnelerle dolu. Altı farklı görselde saklanan detayları bulmak için odaklanma ve güçlü bir dikkat şart!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 08:00 Güncelleme: 16.01.2026 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Görsel algınızı ve dikkatinizi sınamaya hazır mısınız? Bu 6 çizimde ustalıkla gizlenmiş nesneleri fark edebilmek sandığınızdan çok daha zor olabilir!

        2

        1. soru: Meyve tezgahındaki gizlenen kuşu bulabilir misiniz?

        3

        Cevap: En sağda öndeki ananasların arasında duruyor.

        4

        2. soru: Hayvanat bahçesinde saklanmış olan kediyi görebiliyor musunuz?

        5

        Cevap: Kedi, en sağda zebranın yanında, camekânın arkasında saklanıyor.

        6

        3. soru: Okyanustaki balığı bulabilir misiniz?

        7

        Cevap: En sağda yeşil alglerin arasına gizlenmiş bir balık bulunuyor.

        8

        4. soru: Bu akşam yemeği partisinde eldivenleri görebiliyor musunuz?

        9

        Cevap: Beyaz eldivenler, en sağdaki mavi gömlekli adamın önünde duruyor.

        10

        5. soru: Gazeteyi bulabilir misiniz?

        11

        Cevap: Kahverengi elbiseli kadın ve mavi tişörtlü adamın birlikte oturduğu bankın tam ortasında gazete bulunuyor.

        12

        6. soru: Garajdaki kaykayı görebiliyor musunuz?

        13

        Cevap: Sağda kolilerin arasına sıkışmış bir halde kaykay görülüyor.

        Kaynak: Bright Side

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        Leyla için adalet zamanı!
        Leyla için adalet zamanı!
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Türkiye'nin kuzeyi için uyarılar! Yağmur ve karla karışık yağmur
        Türkiye'nin kuzeyi için uyarılar! Yağmur ve karla karışık yağmur
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara
        Gerçekten ne anlama geldiklerini biliyor muyuz?
        Gerçekten ne anlama geldiklerini biliyor muyuz?
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
        Kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Adana'yı sarsan aile faciası
        Adana'yı sarsan aile faciası
        Merz'den nükleer açıklaması
        Merz'den nükleer açıklaması
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Bahçelievler'de 3 milyon liralık altın soygunu kamerada
        Bahçelievler'de 3 milyon liralık altın soygunu kamerada
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!