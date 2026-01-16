Çizimlerdeki saklı nesneleri bulabilir misiniz? Bu 6 görseldeki gizli nesneleri bulmak için büyük dikkat gerekiyor!
İlk bakışta sıradan görünen bu çizimler, dikkatli gözlerden kaçmayan gizli nesnelerle dolu. Altı farklı görselde saklanan detayları bulmak için odaklanma ve güçlü bir dikkat şart!
Görsel algınızı ve dikkatinizi sınamaya hazır mısınız? Bu 6 çizimde ustalıkla gizlenmiş nesneleri fark edebilmek sandığınızdan çok daha zor olabilir!
1. soru: Meyve tezgahındaki gizlenen kuşu bulabilir misiniz?
Cevap: En sağda öndeki ananasların arasında duruyor.
2. soru: Hayvanat bahçesinde saklanmış olan kediyi görebiliyor musunuz?
Cevap: Kedi, en sağda zebranın yanında, camekânın arkasında saklanıyor.
3. soru: Okyanustaki balığı bulabilir misiniz?
Cevap: En sağda yeşil alglerin arasına gizlenmiş bir balık bulunuyor.
4. soru: Bu akşam yemeği partisinde eldivenleri görebiliyor musunuz?
Cevap: Beyaz eldivenler, en sağdaki mavi gömlekli adamın önünde duruyor.
5. soru: Gazeteyi bulabilir misiniz?
Cevap: Kahverengi elbiseli kadın ve mavi tişörtlü adamın birlikte oturduğu bankın tam ortasında gazete bulunuyor.
6. soru: Garajdaki kaykayı görebiliyor musunuz?