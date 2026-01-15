Habertürk
        Beşiktaş: 3 - Ankara Keçiörengücü: 0 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş: 3 - Ankara Keçiörengücü: 0 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini; 15. dakikada Tammy Abraham, 55. dakikada El Bilal Toure ve 87. dakikada Kartal Kayra Yılmaz attı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, kupada 6 puana yükseldi ve 2'de 2 yaptı.

        Giriş: 15.01.2026 - 19:25 Güncelleme: 15.01.2026 - 22:30
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!
        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı ve kupada 2'de 2 yaptı.

        Müsabakanın 15. dakikasında Rıdvan Yılmaz'ın ortasını ağlara gönderen Tammy Abraham, maçta gol perdesini açtı. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda ise El Bilal Toure, Taylan'ın ortasında yaptığı kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. 87. dakikada ise Kartal Kayra Yılmaz, skoru 3-0'a getiren golü attı. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Siyah-beyazlılar, sahasında 3-0 kazandı.

        Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, gruptaki puanını 6'ya yükseltti. Konuk ekip ise 3 puanda kaldı.

        Kupada 2'de 2 yapan Beşiktaş, 19 Ocak Pazartesi günü Süper Lig'de Kayserispor'u konuk edecek.

        UDUOKHAI, 103 GÜN SONRA FORMA GİYDİ

        Beşiktaş'ın Alman stoperi Felix Uduokhai, yaklaşık 3,5 ay sonra forma giydi.

        Türkiye Kupası'nda oynanan Ankara Keçiörengücü mücadelesine ilk 11'de başlayan Uduokhai, 103 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuştu.

        28 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak ligde 4 Ekim tarihinde oynanan Galatasaray derbisinde forma giymişti.

        TARAFTAR, MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ

        Beşiktaş ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanan kupa karşılaşmasına siyah-beyazlı taraftarlar ilgi göstermedi.

        Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada tribünlerdeki büyük boşluklar dikkati çekti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        15. dakikada sol taraftan Rıdvan’ın ortasında ceza sahası sol çaprazında Abraham yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

        19. dakikada ceza yayında topu alan Kartal Kayra, pasını ceza yayı solundaki Toure’ye aktardı. Toure’nin uzak direğe bekletmeden şutunda kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        55. dakikada sağ taraftan Taylan'ın ortasında kale önünde kafayla vuruşunu yapan El Bilal Toure meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

        65. dakikada sağ taraftan Taylan'ın pasında Cerny, ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu çekti ancak kaleci Emre meşin yuvarlağı kontrol etti.

        72. dakikada Fernandes'in ara pasında topla buluşan İbrahim Akdağ'ın ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        74. dakikada Orkun'un ara pasında Jota ceza sahası sol tarafından çizgiye inip pasını kale önündeki Cerny'ye aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Emre meşin yuvarlağı ayağıyla kurtardı.

        87. dakikada Salih'in sol taraftan uzak direğe ortasında Kartal Kayra, voleyle meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

        Rapor mesaisinde 3. toplantı bugün. CHP Kurultayında "Şaibe" davası. Kara Kuvvetleri'ne İhale soruşturması. İranlılar protestolara ne diyor? Trump "Venezuela Başkan Vekili" oldu. ABD'den "Grönland" için yasa tasarısı. İran'da rejim destekçileri sokakta. İngiltere'nin Grönland planı. Diyanet Vakfı'ndan evlilik yardımı. CHP Lideri Özel'den Suriye açıklaması. Altın Küre sahiplerini buldu. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu.  

