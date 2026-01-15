Beşiktaş: 3 - Ankara Keçiörengücü: 0 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı ve kupada 2'de 2 yaptı.

Müsabakanın 15. dakikasında Rıdvan Yılmaz'ın ortasını ağlara gönderen Tammy Abraham, maçta gol perdesini açtı. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda ise El Bilal Toure, Taylan'ın ortasında yaptığı kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. 87. dakikada ise Kartal Kayra Yılmaz, skoru 3-0'a getiren golü attı. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Siyah-beyazlılar, sahasında 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, gruptaki puanını 6'ya yükseltti. Konuk ekip ise 3 puanda kaldı.

Kupada 2'de 2 yapan Beşiktaş, 19 Ocak Pazartesi günü Süper Lig'de Kayserispor'u konuk edecek.

UDUOKHAI, 103 GÜN SONRA FORMA GİYDİ Beşiktaş'ın Alman stoperi Felix Uduokhai, yaklaşık 3,5 ay sonra forma giydi. Türkiye Kupası'nda oynanan Ankara Keçiörengücü mücadelesine ilk 11'de başlayan Uduokhai, 103 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuştu. 28 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak ligde 4 Ekim tarihinde oynanan Galatasaray derbisinde forma giymişti.

TARAFTAR, MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ Beşiktaş ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanan kupa karşılaşmasına siyah-beyazlı taraftarlar ilgi göstermedi. Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada tribünlerdeki büyük boşluklar dikkati çekti.