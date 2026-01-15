Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi" | Dış Haberler

        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Donald Trump yönetimi, sivil ölümlerin devam etmesi hâlinde, ciddi sonuçlar olacağını İran'a bildirdi" dedi. Leavitt ayrıca, 800 idamın durdurulduğunu dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.01.2026 - 21:31 Güncelleme: 15.01.2026 - 22:18
        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Donald Trump yönetiminin, sivil ölümlerin devam etmesi hâlinde, ciddi sonuçlar olacağını İran'a bildirdiğini açıkladı.

        Leavitt, İran'da 800 idamın durdurulduğunu dile getirirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın sahadaki durumu yakından takip ettiğini ve tüm seçeneklerin masada olduğunu dile getirdi.

        NBC News'e konuşan Donald Trump ise, dün çok sayıda hayatı kurtardıklarını söylerken, İran'a karşı harekete geçip geçmeyeceklerine dair soruya, "Size bunu söylemeyeceğim." şeklinde yanıt verdi.

        Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, İran'da infazların ve idamların durdurulduğunu ifade etmiş ve süreci takip edeceklerini belirtmişti.

        İRAN'A YAPTIRIM KARARI

        ABD yönetimi, İran'daki göstericilere yönelik şiddetin sorumlusu olduğu iddiasıyla bazı İranlı güvenlik yetkililerine yaptırımlar açıkladı.

        ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinin (OFAC) "temel özgürlükler ve ekonomik güvenlik" talebiyle sokaklara dökülen "İran halkına yönelik baskının mimarlarına" yaptırım uyguladığı bildirildi.

        Açıklamada ayrıca, İran'ın seçkin kesiminin ülkenin doğal kaynaklarından elde edilen gelirleri "çalmasına ve aklamasına" imkan tanıyan "gölge bankacılık ağlarına" karşı da önlem alındığı vurgulandı.

        Bugün yaptırım uygulanan İranlı güvenlik yetkilileri arasında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin de bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Laricani, halkın meşru taleplerine şiddetle yanıt verilmesini isteyen ilk İranlı liderlerden biriydi." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, protestoların başlamasından bu yana İran güvenlik güçlerinin göstericilere gerçek mermi kullandığı, İran halkını yaşam ve özgürlükten mahrum bıraktığı öne sürüldü.

        Göstericilere yönelik şiddetten sorumlu olduğu iddia edilen diğer üst düzey yetkililere değinilen açıklamada, Muhammed Rıza Haşimifer, Nimetullah Bakıri, Azizullah Meleki ve Yadullah Buali'ye yaptırım uygulandığı kaydedildi.

        Gölge bankacılık ağına yaptırım

        Açıklamada, OFAC'ın yaptırım uygulanan İranlı finans kurumları Bank Melli ve Shahr Bank'ın gizli "gölge bankacılık" ağlarının bir parçası olarak, İran'ın petrol ve petrokimya satışlarından elde edilen gelirlerin yabancı pazarlara aktarılmasında kritik rol oynayan 18 kişi ve kuruluşu da yaptırım listesine eklediği duyuruldu.

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin, "ABD özgürlük ve adalet çağrısında bulunan İran halkının yanında kararlılıkla durmaktadır." ifadesini kullandı.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda, Bakanlığın kilit liderlere yaptırım uyguladığını vurgulayan Bessent, İran halkına yönelik baskıda rol alan kişiler için ellerindeki her türlü aracı kullanacaklarını kaydetti.

        İran'daki gösteriler

        İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

        Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

        İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

