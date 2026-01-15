Habertürk
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş

        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş

        ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası piyasalarda ABD'nin İran'a yönelik yakın vadede doğrudan askeri müdahale yapmayacağı beklentisi oluşurken, brent petrolde gün içi kayıp yüzde 4'e ulaştı ve 64 dolar seviyesinin altını gördü

        Giriş: 15.01.2026 - 13:03 Güncelleme: 15.01.2026 - 13:34
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki gösterilere ilişkin yaptığı, "infazların durdurulduğu" yönündeki açıklamaları, piyasalarda ABD'nin İran'a yönelik yakın vadede doğrudan askeri müdahale veya sert yaptırım hamlesi yapmayacağı beklentisini güçlendirdi.

        Bu durum, İran kaynaklı bir gerilimin petrol üretimi ya da Hürmüz Boğazı gibi kritik sevkiyat hatlarında kesintiye yol açabileceği yönündeki endişeleri azalttı.

        Brent petrolün varil fiyatı dün 66,39 dolara kadar yükselirken, bugün gün içi kayıp yüzde 4'ü görerek 64 dolar seviyesinin altını gördü.

        İstanbul'a beklenen kar neden yağmadı?

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, salı günü ve bu hafta için yurt genelinde beklenen kar yağışına ilişkin açıklamada bulundu. İşte bölge bölge, Öztel'in değerlendirmesiyle Türkiye'nin kar raporu...

