Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki gösterilere ilişkin yaptığı, "infazların durdurulduğu" yönündeki açıklamaları, piyasalarda ABD'nin İran'a yönelik yakın vadede doğrudan askeri müdahale veya sert yaptırım hamlesi yapmayacağı beklentisini güçlendirdi.

Bu durum, İran kaynaklı bir gerilimin petrol üretimi ya da Hürmüz Boğazı gibi kritik sevkiyat hatlarında kesintiye yol açabileceği yönündeki endişeleri azalttı.

Brent petrolün varil fiyatı dün 66,39 dolara kadar yükselirken, bugün gün içi kayıp yüzde 4'ü görerek 64 dolar seviyesinin altını gördü.