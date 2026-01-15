Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı En-Nesyri, Avrupa'da transferin gözdesi oldu. 28 yaşındaki futbolcuya Premier Lig'den iki Serie A'dan ise bir kulüp talip oldu. Fas Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda finale çıkan En-Nesyri'nin geleceği turnuva bittikten sonra belli olacak
Fenerbahçe forması giyen En-Nesyri için önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ve Nottingham Forest, Faslı futbolcu ile ilgileniyor.
Geçtiğimiz dönemlerde adı Suudi Arabistan ekipleriyle anılan En-Nesyri'nin Premier Lig'deki bu takımlar arasından Everton'a daha sıcak baktığı iddia ediliyor.
NAPOLI DE DEVREDE
En-Nesyri ile ilgili İngiliz ekiplerinin ardından Napoli de devreye girdi.
28 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen Napoli'nin Fenerbahçe ile temasa geçtiği ve resmi teklif sunacağı belirtildi.
Youssef En Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'de 25 müsabakada forma şansı buldu. 28 yaşındaki santrfor, bu mücadelelerde 8 gol attı ve 1 asist üretti.