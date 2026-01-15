Habertürk
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!

        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!

        Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı En-Nesyri, Avrupa'da transferin gözdesi oldu. 28 yaşındaki futbolcuya Premier Lig'den iki Serie A'dan ise bir kulüp talip oldu. Fas Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda finale çıkan En-Nesyri'nin geleceği turnuva bittikten sonra belli olacak

        Giriş: 15.01.2026 - 10:26 Güncelleme: 15.01.2026 - 10:26
        1

        Fenerbahçe forması giyen En-Nesyri için önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor.

        2

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ve Nottingham Forest, Faslı futbolcu ile ilgileniyor.

        3

        Geçtiğimiz dönemlerde adı Suudi Arabistan ekipleriyle anılan En-Nesyri'nin Premier Lig'deki bu takımlar arasından Everton'a daha sıcak baktığı iddia ediliyor.

        4

        NAPOLI DE DEVREDE

        En-Nesyri ile ilgili İngiliz ekiplerinin ardından Napoli de devreye girdi.

        5

        28 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen Napoli'nin Fenerbahçe ile temasa geçtiği ve resmi teklif sunacağı belirtildi.

        6

        Youssef En Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'de 25 müsabakada forma şansı buldu. 28 yaşındaki santrfor, bu mücadelelerde 8 gol attı ve 1 asist üretti.

        7

        Tecrübeli golcünün, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

        8

        Faslı santrforun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

