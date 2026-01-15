X'ten Grok kararı: Tepkiler sonrası cinsel içerikli görsel oluşturma özelliği kaldırıldı
ABD'li iş insanı Elon Musk, kendisine ait xAI şirketi tarafından geliştirilen ve X platformuna entegre edilmiş yapay zeka sohbet robotu Grok'un reşit olmayanlara ait müstehcen içerik ürettiğine ilişkin bilgisi olmadığını iddia etmişti. X platformundan yapılan açıklamada, "Grok'un, gerçek kişilerin görüntülerini, onları bikini gibi açık kıyafetler giymiş şekilde göstermesini engellemek için teknolojik önlemler aldık" denildi
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'a ait sosyal medya platformu X'in yapay zeka modeli Grok artık insanların fotoğrafları üzerinde cinsel içerikli görsel oluşturamayacak.
X'in bu kararı almasının nedeni, cinsel içerikli yapay zeka sahtekarlıklarına ve deepfake görsellerine ilişkin endişelerin artması.
Platformdan yapılan açıklamada, "Grok'un, gerçek kişilerin görüntülerini, onları bikini gibi açık kıyafetler giymiş şekilde göstermesini engellemek için teknolojik önlemler aldık" denildi.
Açıklamada, bu kısıtlamanın X'in ücretli aboneler dahil tüm kullanıcıları için geçerli olduğu belirtildi.
KALİFORNİYA BAŞSAVCISI SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI
ABD'de Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, 14 Ocak'ta X hakkında Grok nedeniyle soruşturma başlatmıştı.
Rob Bonta soruşturmasında özellikle, çocuklar da dahil insanların yapay zeka kullanılarak cinsel içerikli deepfake görsellerinin oluşturulmasına odaklandığını söylemişti.
Bonta, "Kadınları ve çocukları, çıplak ve cinsel içerikli şekilde tasvir eden bu materyal, internet üzerinden insanları taciz etmek için kullanılmıştır" demişti.
Öte yandan X platformuna entegre edilmiş yapay zeka sohbet robotu Grok'un reşit olmayanlara ait müstehcen içerik ürettiğine ilişkin bilgisi olmadığını savunan ABD'li iş insanı Elon Musk, ""Grok, kendiliğinden görüntü üretmiyor. Bunu yalnızca kullanıcı talepleri doğrultusunda yapıyor" demişti.