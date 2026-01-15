X'ten Grok kararı: Tepkiler sonrası cinsel içerikli görsel oluşturma özelliği kaldırıldı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'a ait sosyal medya platformu X'in yapay zeka modeli Grok artık insanların fotoğrafları üzerinde cinsel içerikli görsel oluşturamayacak.

X'in bu kararı almasının nedeni, cinsel içerikli yapay zeka sahtekarlıklarına ve deepfake görsellerine ilişkin endişelerin artması.

Platformdan yapılan açıklamada, "Grok'un, gerçek kişilerin görüntülerini, onları bikini gibi açık kıyafetler giymiş şekilde göstermesini engellemek için teknolojik önlemler aldık" denildi.

Açıklamada, bu kısıtlamanın X'in ücretli aboneler dahil tüm kullanıcıları için geçerli olduğu belirtildi.

KALİFORNİYA BAŞSAVCISI SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

ABD'de Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, 14 Ocak'ta X hakkında Grok nedeniyle soruşturma başlatmıştı.