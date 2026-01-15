Habertürk
        ABD Başkanı Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile görüştü: "Bu ortaklık muhteşem olacak"

        ABD Başkanı Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile görüştü: "Bu ortaklık muhteşem olacak"

        ABD Başkanı Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile telefonda görüştü. Görüşmede petrol, madenler, ticaret ve ulusal güvenlik de dahil birçok konunun ele alındığını belirten Trump, "Venezuela'nın istikrar kazanması ve toparlanmasına yardımcı olurken büyük ilerleme kaydettiklerini" aktardı. Trump ayrıca, "ABD ile Venezuela arasındaki bu ortaklık herkes için muhteşem olacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.01.2026 - 08:01 Güncelleme: 15.01.2026 - 08:01
        Trump Rodriguez ile görüştü: "Bu ortaklık muhteşem olacak"
        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde petrol, madenler, ticaret ve ulusal güvenlik de dahil birçok konunun ele alındığını belirtti.

        Trump, sosyal medya hesabından, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

        Çok iyi bir telefon görüşmesi yaptıklarını ifade eden Trump, "Venezuela'nın istikrar kazanması ve toparlanmasına yardımcı olurken büyük ilerleme kaydettiklerini" aktardı.

        Trump, petrol, madenler, ticaret ve ulusal güvenlik dahil olmak üzere birçok konunun ele alındığını belirterek, "ABD ile Venezuela arasındaki bu ortaklık herkes için muhteşem olacak. Venezuela yakında yeniden büyük ve müreffeh bir ülke olacak, belki de hiç olmadığı kadar!" değerlendirmesinde bulundu.

        Trump, daha önce Rodriguez ile iyi çalıştıklarını, ikili ilişkiler konusunda Venezuela ile iyi anlaştıklarını belirtmişti.

        VENEZUELA: UZUN VERİMLİ VE NAZİK BİR GÖRÜŞME

        Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini "uzun, verimli ve nazik" olarak nitelendirdi.

        Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesini detaylara girmeden değerlendirdi.

        Trump ile "uzun, verimli ve nazik" bir görüşme gerçekleştirdiğini dile getiren Rodriguez, "ABD Başkanı Donald Trump ile karşılıklı saygı çerçevesinde uzun, verimli ve nazik bir görüşme yaptım. Görüşmede, halklarımızın yararına ikili çalışma gündemini ve hükümetlerimiz arasındaki ilişkilerde bekleyen konuları ele aldık." ifadelerini kullandı.

        Trump, Rodriguez ile iyi çalıştıklarını, ikili ilişkiler konusunda Venezuela ile iyi anlaştıklarını belirtmişti.

        ABD'NİN VENEZUELA'YA MÜDAHALESİ

        ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından 9 Ocak'ta Beyaz Saray'da ABD'li petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Trump, Venezuela'nın petrol endüstrisinin yeniden inşası ve üretimin artırılmasını ele alacaklarını duyurmuştu.

        ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

