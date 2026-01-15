Habertürk
        Samsun haberleri: Üvey annesini öldürüp firar etmişti! Cezaevinde feci son

        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!

        Samsun'da, üvey annesini öldürme suçundan hükümlü olan ve bir süre önce cezaevinden firar eden 32 yaşındaki Y.T., yakalanıp teslim edildiği cezaevinde intihar etti. Cezaevinde ve hastanede gerekli incelemelerin yapıldığı, hükümlünün psikolojik sorunlarının bulunduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 13:19 Güncelleme: 15.01.2026 - 13:39
        Samsun'da olay, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’nde meydana geldi. 2016 yılında üvey annesini öldürme suçundan 30 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Y.T. (32), bir süre önce Bafra Açık Cezaevi’nden firar etti.

        FİRAR EDİP YAKALANDI

        DHA'daki habere göre firari hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 2 gün önce yakalandı.

        MÜŞAHEDE ORASINDA KENDİNİ ASTI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edilen Y.T.’nin, cezaevinde bulunduğu müşahede odasında kendini astığı bildirildi. Durumu fark eden görevlilerin müdahale ettiği Y.T., kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

        "PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI" İDDİASI

        Savcılık tarafından cezaevinde ve hastanede gerekli incelemelerin yapıldığı, ayrıca hükümlünün psikolojik sorunlarının bulunduğu belirtildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Samsun
        #Son dakika haberler
