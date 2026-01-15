Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son! Samsun'da, üvey annesini öldürme suçundan hükümlü olan ve bir süre önce cezaevinden firar eden 32 yaşındaki Y.T., yakalanıp teslim edildiği cezaevinde intihar etti. Cezaevinde ve hastanede gerekli incelemelerin yapıldığı, hükümlünün psikolojik sorunlarının bulunduğu belirtildi

