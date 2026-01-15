Derya Çayırgan İBB soruşturmasından gözaltında
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski voleybolcu Derya Çayırgan da gözaltına alındı. İfadesi alınan Çayırgan, ev hapsi ve yurt dışı yasağı talebiyle mahkemeye sevk edildi
İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında eski voleybolcu Derya Çayırgan gözaltına alındı.
Çayırgan için İBB soruşturması hakkında gözaltı kararı verildi.
İfade işlemi tamamlanan Çayırgan ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı talebiyle mahkemeye sevk edildi.
DERYA ÇAYIRGAN KİMDİR?
9 Ekim 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Derya Çayırgan, voleybol kariyerine Yeşilyurt altyapısında başladı. 37 yaşında olan tecrübeli voleybolcu, 1.68 metre boyunda ve libero mevkiinde görev yaptı. Smaç yüksekliği 270 cm, blok yüksekliği ise 260 cm olan Çayırgan, özellikle manşet ve defans kurgusundaki başarısıyla tanınıyordu.