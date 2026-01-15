Habertürk Gündem - 11 Ocak 2026 (ABD Ve İsrail Düğmeye Mi Basıyor?)

SDG entegrasyonu öncesi ilk adım mı? Suriye'de son 1 haftada olanlar masaya nasıl yansıyacak? Fırat'ın doğusuna daha büyük fırtına mı yaklaşıyor? Halep'ten atılan YPG'ye mesaj neydi? Halep'ten atılan YPG'ye mesaj neydi? Halep operasyonu niçin yapıldı, hangi sonuçları üretir? Suriye'de kim ne kazandı ne kaybetti? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval soruyor; Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Siyaset Bilimci - Gazeteci Sezin Öney, Araştırmacı Yazar Ertan Özyiğit ve Gazeteci Gürkan Zengin değerlendirdi.