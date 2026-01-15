Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Derya Çayırgan İBB soruşturmasından gözaltında

        Derya Çayırgan İBB soruşturmasından gözaltında

        İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski voleybolcu Derya Çayırgan da gözaltına alındı. İfadesi alınan Çayırgan, ev hapsi ve yurt dışı yasağı talebiyle mahkemeye sevk edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 13:12 Güncelleme: 15.01.2026 - 14:05
        İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında eski voleybolcu Derya Çayırgan gözaltına alındı.

        Çayırgan için İBB soruşturması hakkında gözaltı kararı verildi.

        İfade işlemi tamamlanan Çayırgan ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı talebiyle mahkemeye sevk edildi.

        DERYA ÇAYIRGAN KİMDİR?

        9 Ekim 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Derya Çayırgan, voleybol kariyerine Yeşilyurt altyapısında başladı. 37 yaşında olan tecrübeli voleybolcu, 1.68 metre boyunda ve libero mevkiinde görev yaptı. Smaç yüksekliği 270 cm, blok yüksekliği ise 260 cm olan Çayırgan, özellikle manşet ve defans kurgusundaki başarısıyla tanınıyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 11 Ocak 2026 (ABD Ve İsrail Düğmeye Mi Basıyor?)

        SDG entegrasyonu öncesi ilk adım mı? Suriye'de son 1 haftada olanlar masaya nasıl yansıyacak? Fırat'ın doğusuna daha büyük fırtına mı yaklaşıyor? Halep'ten atılan YPG'ye mesaj neydi? Halep'ten atılan YPG'ye mesaj neydi? Halep operasyonu niçin yapıldı, hangi sonuçları üretir? Suriye'de kim ne kazandı ne kaybetti? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval soruyor; Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Siyaset Bilimci - Gazeteci Sezin Öney, Araştırmacı Yazar Ertan Özyiğit ve Gazeteci Gürkan Zengin değerlendirdi.  

