        Haberler Gündem Kaçış planı kanla bitti: 39 yıl hükümlü, Arnavutköy’de arkadaşını başından vurdu

        Kaçış planı kanla bitti: 39 yıl hükümlü, Arnavutköy’de arkadaşını başından vurdu

        Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde otomobilde başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan Özgür Yurdakul'un cinayetine ilişkin, hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yurt dışına kaçmaya çalıştığı ileri sürülen arkadaşı Emrah A. şüpheli olarak belirlendi. Polis, ikilinin Edirne yolunda tartıştığını, şüphelinin Yurdakul'u vurup aracı geri getirerek bıraktığını, "dur" ihtarına uymayan Emrah A.'yı kovalamaca sonunda yaya yakaladığını, üzerinde silah ve fişek ele geçirildiğini, olayla bağlantılı B.T. ve M.T.'nin de gözaltına alınıp şüphelilerle birlikte adliyeye sevk edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 20:19 Güncelleme: 15.01.2026 - 20:19
        Film gibi kovalamaca
        İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir otomobilin içinde başından tek kurşunla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri ölü bulunan kişinin, hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve yurtdışına kaçma hazırlığındaki arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

        Olay, dün Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin içinde hareketsiz şekilde yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinin ardından araçtaki kişinin Özgür Yurdakul (49) olduğu belirlendi. Bunun üzerine Yurdakul'un başından tek kurşunla vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, cinayet şüphelisinin Emrah A.(39) olduğu belirlendi.

        ŞÜPHELİNİN 39 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Yapılan incelemelerde şüpheli Emrah A.'nın hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve yurt dışına kaçmak istediği sırada kendisine yardım ettiği belirlenen Özgür Yurdakul'u öldürdüğü ortaya çıktı. İkili arasındaki tartışmanın Edirne'ye giderken yolda çıktığı ve bunun üzerine Emrah A.'nın, Yurdakul'u silahla başından vurarak öldürdüğü, ardından Arnavutköy'e dönerek aracı sokakta park ettiği tespit edildi.

        POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Şüpheli Emrah A.'nın kullandığı 34 GZG 097 plakalı otomobil Sazlıbosna Mahallesi'nde görüldü. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, ekip araçlarına çarparak kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine yaşanan kovalamacanın ardından polis, şüpheliyi yaya olarak yakaladı. Emrah A.'nın üzerinde yapılan aramalarda 1 adet silah, şarjör ve fişek ele geçirildi. Öte yandan olayla bağlantılı olduğu tespit edilen B.T. ve M.T.'de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Emrah A., B.T. ve M.T. adliyeye sevk edildi.

        #özgür yurdakul
        #Arnavutköy
        #haberler
