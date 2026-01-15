Habertürk
        Beşiktaş'ta Tammy Abraham bekleyişi! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta Tammy Abraham bekleyişi!

        Beşiktaş'ın golcüsü Tammy Abraham'a Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın ilgisi sürüyor.

        Giriş: 15.01.2026 - 12:44 Güncelleme: 15.01.2026 - 12:44
        1

        İngiliz ekibi, henüz resmi teklif yapmasa da 28 yaşındaki golcü ve alternatiflerini değerlendirme sürecinde...

        2

        Abraham’ın da şartların oluşması halinde Premier Lig'e dönmeye sıcak bakacağı konuşulurken gözler gelecek teklife çevrildi.

        3

        Gelen bilgilere göre Aston Villa’nın Tammy Abraham için Beşiktaş’a bonservis bedelinin yanı sıra Evann Guessand’ı 1,5 yıllığına kiralama teklifinde bulunmayı planlıyor.

        4

        SERBEST KALMA BEDELİ 30 MİLYON EURO

        Beşiktaş, Abraham için 30 milyon Euro serbest kalma bedeli belirlemişti.

        5

        Siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısı başlamadan önce Abraham konusunun netlik kazanmasını istiyor. Abraham'ın ayrılma ihtimali doğarsa bir de forvet arayışı başlayacak.

        6

        TOPLAM MALİYETİ 15 MİLYON EURO

        Beşiktaş, geçtiğimiz yaz Tammy Abraham’ı 2 milyon euro kiralama bedeli ve 13 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmış, İngiliz golcüyle 2029 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

        7

        Abraham’ın ilk sezonunda yıllık 6 milyon euro, ikinci sezonunda 6.5 ve son iki sezonunda ise 7 milyon euro net maaş alacağı açıklanmıştı.

        8

        Bu sezon siyah-beyazlı formayla 24 maça çıkan Tammy Abraham, 12 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

        9

        Tammy Abraham, kariyerinde Chelsea, Roma ve Aston Villa formaları giydi. Kulüp kariyerinde 450’ye yakın resmî maça çıkan deneyimli santrfor, bu karşılaşmalarda 186 gol attı.

        10

        Daha önce İngiltere Milli Takımı’nda da görev alan Abraham, 2018/2019 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Aston Villa’da 40 maçta 26 gol kaydetmişti.

        11
