        TCMB Başkanı Fatih Karahan: Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB Başkanı Fatih Karahan: Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyondaki düşüşün genele yayıldığına işaret ederek, "Reel sektör ve hanehalkının enflasyon beklentilerindeki iyileşme fiyatlama davranışlarını desteklemektedir. Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir ancak hizmetlerde daha düşük katılık 2026 yılında dezenflasyonu destekleyecektir. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 11:44 Güncelleme: 15.01.2026 - 11:44
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Londra ve New York’ta düzenlenen toplantılarda “Türkiye’de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü” başlıklı sunumunda, enflasyon ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Karahan, 2025’teki dezenflasyon sürecine hizmet sektörü öncülük ederken gıda ve temel tüketim mallarındaki ılımlı seyrin bu görünümü desteklediğini belirtti. Enflasyonun ana eğiliminin son aylarda gerilediğini ifade eden Karahan, enflasyon beklentilerindeki düşüşte hanehalkı ve firmaların beklentilerindeki iyileşmenin öne çıktığını bildirdi.

        Fiyatlama davranışlarında iyileşme gözlendiğini dile getiren Karahan, güçlü milli gelir ve kredi büyümesinin daha sıkı finansal koşullarla birlikte varlığını sürdürdüğünü söyledi. Gıda enflasyonunun yılın ilk aylarında yeniden yükselebileceğini kaydeden Karahan, kira enflasyonundaki gevşeme ve özel okullara yönelik düzenlemelerin hizmet enflasyonundaki katılığı azaltacağını vurguladı.

        Karahan, mali desteğin daha görünür hale geldiğini belirterek, küresel ortamın belirsizlik kaynağı olmaya devam ettiğini ifade etti.

        Enflasyonun 2025 yılını yüzde 30,9 seviyesinde tamamladığını anımsatan Karahan, enflasyondaki düşüşün genele yayıldığını vurgulayarak, gıda enflasyonunun 2025’in ikinci yarısında bir miktar oynaklığa yol açtığını aktardı. Karahan, kira enflasyonunun da 2025’te gerileme eğilimini sürdürdüğünü belirtti.

        BİRÇOK ANA EĞİLİM GÖSTERGESİ EYLÜL 2021’DEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYELERDE

        Karahan, birçok ana eğilim göstergesinin Eylül 2021’den bu yana en düşük seviyelerde bulunduğunu ifade etti. Enflasyon beklentilerinin özellikle hanehalkı ve firmalar kesiminde iyileşme gösterdiğini belirten Karahan, döviz kuru kanalının 2025 yılının ikinci yarısında dezenflasyon sürecine katkı sağladığını söyledi.

        Büyümenin 2025 yılının üçüncü çeyreği boyunca dirençli seyrini sürdürdüğünü dile getiren Karahan, diğer faaliyet göstergelerinin ise daha karışık bir tablo çizdiğini, kapasite kullanımının yılın son çeyreğinde Kovid-19 sonrası dönemlerin düşük seviyelerinde seyrettiğini vurguladı.

        İş gücü piyasasının görünenden daha fazla durgunluk gösterdiğini aktaran Karahan, iş gücü verimliliğinde artış olduğunu, hanehalkı ve işletmelerin sıkı para politikası döneminde tarihsel olarak düşük kaldıraç seviyelerinde bulunduğunu kaydetti.

        Kredi büyümesinin görece güçlü kaldığını ancak ödemelerdeki gecikmeler ve yapılandırmaların finansal koşullarda sıkılığa işaret ettiğini belirten Karahan, hizmet enflasyonundaki düşüşün negatif çıktı açığına işaret ettiğini ifade etti.

        "ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ GENELE YAYILDI"

        Karahan, enflasyondaki düşüşün genele yayıldığına işaret ederek, ana eğilimdeki gerilemenin güçlendiğini söyledi. Karahan, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

        “Reel sektör ve hanehalkının enflasyon beklentilerindeki iyileşme fiyatlama davranışlarını desteklemektedir. Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir ancak hizmetlerde daha düşük katılık 2026 yılında dezenflasyonu destekleyecektir. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentileri dikkate alarak ara hedeflerle uyumlu biçimde, dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.”

        Çocukları Down sendromlu doğan ailenin ara buluculukta 700 bin TL talebi reddedilen davada, 77 milyon TL tazminat kararı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Down sendromlu doğan M.K.'nin ailesi, gebelik sürecinde gerekli tarama ve tanı testlerinin önerilmediği ve riskler hakkında bilgilendirilmedikleri iddiasıyla hekim ve özel hastane hakkında şikayetçi oldu. Ailenin, ara buluculukta talep ettiği 700 bin TL'nin reddedilmesinin ardından açılan davada mahkeme, faizi ve masraflarıyla birlikte 77 milyon lira tazminata hükmetti. (DHA)

