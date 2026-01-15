Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükselten düzenlemeyi içeren 5. Madde Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.