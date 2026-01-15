Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.381,20 %0,09
        DOLAR 43,1921 %0,03
        EURO 50,2630 %-0,09
        GRAM ALTIN 6.372,51 %-0,91
        FAİZ 36,80 %-0,76
        GÜMÜŞ GRAM 122,78 %-5,20
        BITCOIN 97.048,00 %-0,52
        GBP/TRY 57,8139 %-0,48
        EUR/USD 1,1606 %-0,33
        BRENT 63,89 %-3,95
        ÇEYREK ALTIN 10.419,64 %-0,90
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi - İş-Yaşam Haberleri

        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

        En düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye yükseltilmesi düzenlemesini içeren madde TBMM Komisyonu'nda kabul edildi

        Kaynak
        Habertürk TV
        Giriş: 15.01.2026 - 17:13 Güncelleme: 15.01.2026 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

        En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükselten düzenlemeyi içeren 5. Madde Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Japonya ve Güney Kore liderlerinden K-pop şarkıları eşliğinde bateri şov

        Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, gerçekleştirdikleri zirvenin ardından K-pop şarkıları eşliğinde birlikte bateri çaldı. Diplomasi dünyasında alışık olunmayan anlar, renkli görüntülere sahne oldu. (İHA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Para dolu poşeti çöpe attı
        Para dolu poşeti çöpe attı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Durumu çok ciddi
        Durumu çok ciddi
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"