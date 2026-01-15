Habertürk
        Haberler Gündem Politika Bakan Tunç'tan CHP Genel Başkanı Özel'e eleştiri: “Yargıya yönelik eleştirilerde sınırları aşıyor” | Son dakika haberleri

        Bakan Tunç'tan CHP Genel Başkanı Özel'e eleştiri: “Yargıya yönelik eleştirilerde sınırları aşıyor”

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Habertürk'e konuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın açıklaması üzerinden yapılan "görüş ayrılığı" yorumlarını yalanlayan Bakan Tunç, CHP Lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Maduro'nun fotoğrafını yan yana koyarak yaptığı açıklama ve meşruiyet tartışmalarına da tepki gösterdi

        Giriş: 15.01.2026 - 16:05 Güncelleme: 15.01.2026 - 16:55
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Habertürk'e konuştu. Bakan Tunç’un gündeminde CHP Lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Maduro'nun fotoğrafını yan yana koyarak yaptığı açıklama ve meşruiyet tartışması da vardı.

        “CHP GENEL BAŞKANI YARGIYA YÖNELİK ELEŞTİRİLERDE SINIRLARI AŞIYOR”

        Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre; Bakan Tunç, “CHP Genel Başkanı Özel, yargıya yönelik eleştirilerde maalesef sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti yargısı, yolsuzluklardan, darbecilerden hesap soran bir yargı sistemine kavuştu. Sanki iddianamelerin içinde hiçbir şey yokmuş gibi bir takım propagandalar yaparak hiçbir yere varılamaz. 4 bin sayfalık iddianameyi hafife almamaları lazım. İçinde yanıtlanması gereken sorular. chp genel başkanı toplumu yargıya güvensizlik oluşturma bakımından hatalı bir yol izliyor bununla bir yere varamaz. Eski genel başkanı da bunu zaten söylüyor ‘ciddiye alın bunları’ diyor ‘arınma’ çağrısı yapıyor, keşke onu dinleseler." diye konuştu.

        “CUMHURBAŞKANIMIZ MEŞRUİYETİNİ MİLLETİNDEN ALIYOR”

        Tunç, "Cumhurbaşkanımızla Maduro’nun fotoğraflarını yan yana getirerek paylaşması yakışıksız çok büyük talihsizlik. Halkın oylarıyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı, meşruiyetini milletinden alıyor öyle yabancıya şikayet ederek almıyor. Yüzde 85’in üzerinde katılım olacak ve bunun yüzde 52'sini alacaksınız. Dünyada bu derece yüksek katılımla seçim yapan başka bir ülke yok." şeklinde konuştu.

        “MHP İLE GÖRÜŞ AYRILIĞI YOK”

        Bakan Tunç, infaz konusunda son yaptığı açıklama ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın açıklaması üzerinden yapılan "görüş ayrılığı" yorumlarını da yalanladı. Tunç sözü 12. Yargı Paketine getirdi.

        “12. YARGI PAKETİ ŞUBAT GİBİ GÜNDEME GELİR”

        Tunç, ‘12. Yargı Paketinde infaz ile ilgili bir düzenleme yok’ şeklindeki açıklamamız dolayısıyla sanki MHP farklı düşünüyormuşuz gibi bir algı oluştu. Bu konuda MHP ile bir görüş ayrılığı yok. ‘infazda eşlik olsun adalet olsun’ diyen görüşler var. ‘İnfaz’da adalet’ denilen husus ile ilgili TBMM bir çalışma yapar mı yapmaz mı takdir tamamen Meclis'in. 12. Yargı Paketinin Meclise sunulması TBMM’nin takvimine bağlı, şubat gibi gündeme gelir. Pakette hukuk yargılamaları ile ilgili düzenlemeler var. 2026 yılının temel hedefi hukuk ve idari yargılamaların hızlandırılması." diye konuştu.

        “ŞU ANA KADAR 39 BİN 271 KİŞİ TAHLİYE OLDU”

        11. Yargı Paketiyle 39 bin 271 kişinin tahliye olduğunu kaydeden Tunç, 28 bin 352 kişi ise kapalı cezaevinden açık cezaevine geçtiğini ifade etti. Tunç, yeni anayasa tartışmalarına yönelik olarak “Milletin temsilcilerinin hazırladığı millet tarafından onaylanan bir anayasayla yolumuza devam etmek biz siyasetçilerin, Meclisimizin milletine olan borcu diye düşünüyoruz" dedi.

