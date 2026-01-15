Bakan Tunç'tan CHP Genel Başkanı Özel'e eleştiri: “Yargıya yönelik eleştirilerde sınırları aşıyor”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Habertürk'e konuştu. Bakan Tunç’un gündeminde CHP Lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Maduro'nun fotoğrafını yan yana koyarak yaptığı açıklama ve meşruiyet tartışması da vardı.

“CHP GENEL BAŞKANI YARGIYA YÖNELİK ELEŞTİRİLERDE SINIRLARI AŞIYOR”

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre; Bakan Tunç, “CHP Genel Başkanı Özel, yargıya yönelik eleştirilerde maalesef sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti yargısı, yolsuzluklardan, darbecilerden hesap soran bir yargı sistemine kavuştu. Sanki iddianamelerin içinde hiçbir şey yokmuş gibi bir takım propagandalar yaparak hiçbir yere varılamaz. 4 bin sayfalık iddianameyi hafife almamaları lazım. İçinde yanıtlanması gereken sorular. chp genel başkanı toplumu yargıya güvensizlik oluşturma bakımından hatalı bir yol izliyor bununla bir yere varamaz. Eski genel başkanı da bunu zaten söylüyor ‘ciddiye alın bunları’ diyor ‘arınma’ çağrısı yapıyor, keşke onu dinleseler." diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZ MEŞRUİYETİNİ MİLLETİNDEN ALIYOR”

Tunç, "Cumhurbaşkanımızla Maduro’nun fotoğraflarını yan yana getirerek paylaşması yakışıksız çok büyük talihsizlik. Halkın oylarıyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı, meşruiyetini milletinden alıyor öyle yabancıya şikayet ederek almıyor. Yüzde 85’in üzerinde katılım olacak ve bunun yüzde 52'sini alacaksınız. Dünyada bu derece yüksek katılımla seçim yapan başka bir ülke yok." şeklinde konuştu.