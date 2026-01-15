Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Gaziantep haberleri: Para dolu poşeti çöpe attı... Gerçeği bankaya gidince fark etti! | Son dakika haberleri

        Para dolu poşeti çöpe attı... Gerçeği bankaya gidince fark etti!

        Gaziantep'te bir esnaf, içerisinde 110 bin TL bulunan poşeti dalgınlıkla çöpe attı. Bankada durumu fark eden esnafın yardımına koşan belediye ekipleri, tonlarca çöp arasında yaptıkları aramayla para dolu poşeti bularak sahibine teslim etti. Parasını eksiksiz alan esnaf, belediye ekiplerine teşekkür etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 16:36 Güncelleme: 15.01.2026 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Para dolu poşeti çöpe attı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te bir esnaf, çöp yerine içerisinde 110 bin TL olan para dolu olan poşeti çöpe attı. Parasını yatırmak için gittiği bankada elindeki poşeti açınca hayatının şokunu yaşayan esnafın yardımına koşan belediye ekipleri, para dolu poşeti tonlarca çöplükte bularak teslim etti. Parasını eksiksiz teslim alan esnaf, Şehitkamil Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

        İHA'nın haberine göre olay; Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, esnaf Hüseyin Ertürk, bir elinde çöp bir elinde de içerisinde 110 bin TL olan poşetle evden çıktıktan sonra çöp yerine para dolu poşeti çöpe attı.

        REKLAM

        BANKAYA GİDİNCE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

        Durumu fark etmeyen Hüseyin Ertürk, parayı yatırmak için gittiği banka elindeki poşeti açınca hayatının şokunu yaşadı. Poşette para yerine çöpleri gören Ertürk, hemen poşeti attığı çöp kovasının olduğu bölgeye tekrar gitti ama çöplerin toplandığını görünce bir şok daha yaşadı.

        DETAYLI ARAMA İLE POŞET BULUNDU

        Ardından durum mahalle muhtarı vasıtasıyla Şehitkamil Belediyesi ekiplerine bildirildi. Hemen harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de çöplerin toplandığı alanda didik didik arama yaparken içerisinde 110 bin TL olan poşeti buldu. Bulunan para ise sahibi Hüseyin Ertürk'e teslim edildi.

        EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

        Yapması gereken önemli ödemeleri olduğunu ve bu nedenle büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Ertürk, parayı bularak rahat nefes almasını sağlayan belediye ekiplerine teşekkür etti.

        "DALGINLIKLA PARA DOLU POŞETİ ATMIŞIM"

        Çöp yerine elindeki para dolu poşeti çöp kutusuna attığını ve durumu bankada fark ettiğini söyleyen esnaf Hüseyin Ertürk, "Sabah erken evden çıktım. Elimde çöp poşeti ve para dolu poşet vardı. O anki dalgınlıkla çöp yerine para dolu poşeti çöpe atmışım. Sonrasında parayı yatırmak için bankaya gittiğimde elimdeki poşeti açınca içinden çöp çıktı. Hemen taksiye binip tekrar çöpü attığım yere geldim ve çöp kutusuna baktım ama belediye ekipleri çöpü toplamıştı. Hemen muhtarın yanına gittim ve durumu belediyeye bildirdik. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bütün imkanları seferber ederek para dolu poşetimizi buldu. Poşetin içerisinde 110 bin TL param vardı. Paramı bulan belediye ekiplerinin hepsine çok teşekkür ederim" dedi.

        "ARAMA YAKLAŞIK 2 SAAT SÜRDÜ"

        Şehitkamil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erol Karakoyunlu ise kaybeden parayı eksiksiz sahibine telim ettiklerini söyleyerek, "Vatandaşımız çöpe çöp yerine yanlışlıkla içerisinde para dolu poşeti atmış. Durum bize iletildiğinde hemen aracı tespit ederek harekete geçtik. Çöp arabasını boşalttıktan sonra yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından para dolu poşeti bularak sahibine teslim ettik. Vatandaşımız parasını kaybedince şok geçirmişti ama biz parayı bulup teslim edince büyük bir mutluluk yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Japonya ve Güney Kore liderlerinden K-pop şarkıları eşliğinde bateri şov

        Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, gerçekleştirdikleri zirvenin ardından K-pop şarkıları eşliğinde birlikte bateri çaldı. Diplomasi dünyasında alışık olunmayan anlar, renkli görüntülere sahne oldu. (İHA) 

        #gaziantep
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Durumu çok ciddi
        Durumu çok ciddi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"