Gaziantep'te bir esnaf, çöp yerine içerisinde 110 bin TL olan para dolu olan poşeti çöpe attı. Parasını yatırmak için gittiği bankada elindeki poşeti açınca hayatının şokunu yaşayan esnafın yardımına koşan belediye ekipleri, para dolu poşeti tonlarca çöplükte bularak teslim etti. Parasını eksiksiz teslim alan esnaf, Şehitkamil Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

İHA'nın haberine göre olay; Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, esnaf Hüseyin Ertürk, bir elinde çöp bir elinde de içerisinde 110 bin TL olan poşetle evden çıktıktan sonra çöp yerine para dolu poşeti çöpe attı.

REKLAM

BANKAYA GİDİNCE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Durumu fark etmeyen Hüseyin Ertürk, parayı yatırmak için gittiği banka elindeki poşeti açınca hayatının şokunu yaşadı. Poşette para yerine çöpleri gören Ertürk, hemen poşeti attığı çöp kovasının olduğu bölgeye tekrar gitti ama çöplerin toplandığını görünce bir şok daha yaşadı.

DETAYLI ARAMA İLE POŞET BULUNDU

Ardından durum mahalle muhtarı vasıtasıyla Şehitkamil Belediyesi ekiplerine bildirildi. Hemen harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de çöplerin toplandığı alanda didik didik arama yaparken içerisinde 110 bin TL olan poşeti buldu. Bulunan para ise sahibi Hüseyin Ertürk'e teslim edildi.