        Küçükçekmece'de hafif ticari araç park halindeki minibüslere çarptı | Son dakika haberleri

        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı

        Küçükçekmece D-100 Karayolu yan yolda seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü bilinmeyen nedenle park halindeki minibüslere çarptı. Kazanın ardından ise araçtan inerek dengesini kaybedip yere yığıldı. Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 21:28 Güncelleme: 15.01.2026 - 21:29
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Olay, dün gece saatlerinde Küçükçekmece D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi.

        Seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü bilinmeyen nedenle önce yol kenarında park halinde bulunan minibüslere çarptı, ardından kaldırıma çıktı.

        Kazanın ardından araçtan inen sürücü etrafa bağırdığı sırada dengesini kaybederek yere yığıldı.

        Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Fotoğraf: DHA

        Avukat Rezan Epözdemir cezaevinden çıktı

        Tutuklu yargılanan avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi.Yargıtayın tahliye kararının Çorlu Karatepe Cezaevine ulaşmasının ardından Epözdemirin tahliyesi gerçekleştirildi.Cezaevi çıkışında ailesi tarafından karşılanan Epözdemir, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan teşekkür ederek ayrıldı.

        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
