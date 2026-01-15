Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
Küçükçekmece D-100 Karayolu yan yolda seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü bilinmeyen nedenle park halindeki minibüslere çarptı. Kazanın ardından ise araçtan inerek dengesini kaybedip yere yığıldı. Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi
Olay, dün gece saatlerinde Küçükçekmece D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi.
Seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü bilinmeyen nedenle önce yol kenarında park halinde bulunan minibüslere çarptı, ardından kaldırıma çıktı.
Kazanın ardından araçtan inen sürücü etrafa bağırdığı sırada dengesini kaybederek yere yığıldı.
Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Fotoğraf: DHA