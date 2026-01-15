Habertürk
        Haberler Gündem Eşiyle tartışan baba, 2 çocuğunu öldürüp yaşamına son verdi

        Eşiyle tartışan baba, 2 çocuğunu öldürüp yaşamına son verdi

        Adana'nın Sarıçam ilçesinde, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evde kalan Sergen Altunbaş'ın iki çocuğunu öldürdükten sonra yaşamına son verdiği bildirildi. İhbar üzerine gelen ekipler üç kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası bazı yakınların Altunbaş'a ait aracı ateşe verdiği öğrenilirken, soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 22:24 Güncelleme: 15.01.2026 - 22:24
        Adana'yı sarsan aile faciası
        Adana'da Sergen Altunbaş (34) tartıştığı eşinin evi terk etmesinin ardından tabancayla çocukları Ada (8) ve Mert Altunbaş’ı (6) öldürüp, intihar etti.

        Olay, akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi’nde meydana geldi. G.A., eşi Sergen Altunbaş ile yaşadığı tartışmanın ardından evi terk etti. Eşinin evden ayrılmasından bir süre sonra Sergen Altunbaş, çocukları Ada ve Mert Altunbaş’a tabancayla ateş açtı. Altunbaş, çocuklarını vurduktan sonra silahı başına dayayarak ateşledi.

        Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler baba ile 2 çocuğunu kanlar içerisinde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Altunbaş ile çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi. Altunbaş ve çocuklarının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

        Olayın ardından bölgeye gelen akrabaların, Sergen Altunbaş’a ait aracı ateşe verdiği öğrenildi. Bu arada Sergen Altunbaş’ın aylar önce sosyal medya hesabından, “Bir kadın vezir de eder, rezil de” yazılı bir paylaşım yaptığı görüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (

        Eski İHD İzmir Şube Eş Başkanı Ali Aydın, öldürüldü

        İzmir'in Çiğli ilçesinde, sabah yürüyüşüne çıkan eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Eş Başkanı ve Bölge Temsilcisi Ali Aydın, M.D.E. (30) tarafından başına taşla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan M.D.E., suçunu itiraf edip, olayı uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında gerçekleştirdiğini öne sürdü.

        #Sergen Altunbaş
        #Mert Altunbaş
        #adana
