Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bahçelievler'de 3 milyon liralık altın soygunu kamerada | Son dakika haberleri

        Bahçelievler'de 3 milyon liralık altın soygunu kamerada

        İstanbul Bahçelievler'de kimliği belirsiz maskeli şüpheli elinde silahla girdiği kuyumcudan 1 dakika içerisinde yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları çalıp kaçtı. Soygun, iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 01:09 Güncelleme: 16.01.2026 - 01:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçelievler'de 3 milyon liralık altın soygunu kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi'ndeki bir kuyumcuda dün saat 16.15 sıralarında soygun yaşandı.

        İş yeri sahibinin başka bir müşteri ile ilgilendiği sırada içeri kimliği belirsiz silahlı şüpheli girdi. Bu sırada iş yeri sahibine silahı doğrultan şüpheli, elindeki çantayı uzatarak altın ve paraları koymasını istedi.

        DHA'nın haberine göre yaklaşık 1 dakika içerisinde 3 milyon değerindeki altınları alan şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        ŞÜPHELİ, KUYUMCUYA "NAKİT DE KOY" DEDİ

        Soygun anı iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin kuyumcuya "Çabuk doldur, nakit de koy" diyerek silah doğrultması ve kuyumcunun şüpheliye "Sakin ol" diyerek altınları doldurduğu anlar yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gecekondudaki yangında öldü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında, evde bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen üst kattaki ev sahibi hastaneye kaldırıldı. (DHA)

        #istanbul
        #haberler
        #Bahçelievler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merz'den nükleer açıklaması
        Merz'den nükleer açıklaması
        Kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
        Kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
        Adana'yı sarsan aile faciası
        Adana'yı sarsan aile faciası
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!
        Fransa, Grönland'a asker gönderdi
        Fransa, Grönland'a asker gönderdi
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı