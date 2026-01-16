Bahçelievler'de 3 milyon liralık altın soygunu kamerada

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi'ndeki bir kuyumcuda dün saat 16.15 sıralarında soygun yaşandı.

İş yeri sahibinin başka bir müşteri ile ilgilendiği sırada içeri kimliği belirsiz silahlı şüpheli girdi. Bu sırada iş yeri sahibine silahı doğrultan şüpheli, elindeki çantayı uzatarak altın ve paraları koymasını istedi.

DHA'nın haberine göre yaklaşık 1 dakika içerisinde 3 milyon değerindeki altınları alan şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ, KUYUMCUYA "NAKİT DE KOY" DEDİ

Soygun anı iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin kuyumcuya "Çabuk doldur, nakit de koy" diyerek silah doğrultması ve kuyumcunun şüpheliye "Sakin ol" diyerek altınları doldurduğu anlar yer aldı.