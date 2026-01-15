Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması! Tarih verdi...

"NECİP’İN BASINA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR BENİ ÜZDÜ"

Mert Günok ve Necip Uysal hakkında verilen kadro dışı kararlarını kendisinin verdiğine dikkat çeken 53 yaşındaki teknik adam, "Svensson, Jurasek gelecek planlamamızda yoktu. Paulista ile sezon sonu ayrılmayı planlıyorduk ama ailevi nedenlerden dolayı ayrılmak zorunda kaldı. Necip ve Mert konusunda ayrılmak zorundaydık. Camiamıza hizmet etmiş oyuncular, orada algı yanlış oldu. Biz Necip’e bazı şeyler sorduk. Onun kontrolüne bıraktık. O da ben oynamak istiyorum demiş. Ama biz kadro planlamamızda düşünmüyoruz. Biz de yıllarca futbol oynadık. Gün gelir futbolu bırakmak zorunda kalırsın. Necip'in de artık başka pozisyonda olması gerekiyor. Necip kulübe hizmet etmiş ama artık işin karşı tarafına geçmek zorunda. Necip’in basına yaptığı açıklamalar beni üzdü. Tek taraflı konuşması, hocayı aradım ulaşamadım demesi. Bir karar verilmiş ve uygulamaya konulmuş. Biz bir planlama yapıyoruz ve kararı oyunculara bıraktık. İsterseniz burada jübile yapabilirsiniz, ister başka bir kulübe gidebilirsiniz dedik. Bunda bir art niyet yok" şeklinde konuştu.