Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması! Tarih verdi... - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması! Tarih verdi...

        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nda konuk ettikleri Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 23:01 Güncelleme: 15.01.2026 - 23:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Ankara Keçiörengücü’nü 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bugün oynanan oyun performans ve skor kabul edilebilir seviyede, memnunuz. Kupada devam etmek istiyoruz. Bizim için değerli Türkiye Kupası. İnşallah devamında iyi bir yerlere gelebiliriz" diye konuştu.

        2

        "ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 2-3 OYUNCUYU KADROMUZA KATABİLİRİZ"

        Gelecek planlamalarında olmayan oyuncularla yollarını ayırdıklarına dikkat çeken Yalçın, "Bir tek Paulista ailevi nedenlerden dolayı ayrılmak istedi. Onun haricindeki oyuncular planlamamızda yoktu. Daha belki 1-2 oyuncu ayrılacak. Rafa Silva’nın durumu var, o da ayrılabilir. Bunların yerini doldurmak için çalışıyoruz. 2-3 aydır Serkan ile beraber Avrupa’da oyuncu izliyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var. Final bölümüne geldiğimiz oyuncular var. Devre arasında transfer yapmak kolay değil. Biz takıma direkt katkı yapacak oyuncu arıyoruz. Bu hem ekonomik hem oyuncu kalitesi açısından kolay değil. Önümüzdeki hafta 2-3 oyuncuyu kadromuza katabiliriz. Ama iş netleşmeden transfer oldu diyemiyoruz" ifadelerini kullandı.

        3

        "NECİP’İN BASINA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR BENİ ÜZDÜ"

        Mert Günok ve Necip Uysal hakkında verilen kadro dışı kararlarını kendisinin verdiğine dikkat çeken 53 yaşındaki teknik adam, "Svensson, Jurasek gelecek planlamamızda yoktu. Paulista ile sezon sonu ayrılmayı planlıyorduk ama ailevi nedenlerden dolayı ayrılmak zorunda kaldı. Necip ve Mert konusunda ayrılmak zorundaydık. Camiamıza hizmet etmiş oyuncular, orada algı yanlış oldu. Biz Necip’e bazı şeyler sorduk. Onun kontrolüne bıraktık. O da ben oynamak istiyorum demiş. Ama biz kadro planlamamızda düşünmüyoruz. Biz de yıllarca futbol oynadık. Gün gelir futbolu bırakmak zorunda kalırsın. Necip'in de artık başka pozisyonda olması gerekiyor. Necip kulübe hizmet etmiş ama artık işin karşı tarafına geçmek zorunda. Necip’in basına yaptığı açıklamalar beni üzdü. Tek taraflı konuşması, hocayı aradım ulaşamadım demesi. Bir karar verilmiş ve uygulamaya konulmuş. Biz bir planlama yapıyoruz ve kararı oyunculara bıraktık. İsterseniz burada jübile yapabilirsiniz, ister başka bir kulübe gidebilirsiniz dedik. Bunda bir art niyet yok" şeklinde konuştu.

        4

        "ÖNÜMÜZDEKİ SENENİN TRANSFERLERİNİ YAPIYORUZ"

        Önümüzdeki senenin transferlerini yapmak için çalıştıklarını belirten Yalçın, "3-4 aydır 100 tane oyucu izlemişizdir. Biz katkı sağlayacak oyuncu istiyoruz. Laf olsun diye transfer yapmak istemiyoruz. Kulüplerin gönderdiği oyuncuları değil, kendi istediğimiz oyuncuları almak istiyoruz. Artık final bölümünde geldik. Yüzde 95’e 5’tir bu ihtimal. 5 de önemlidir. Şu oyuncu gelecek diye cümle kuramam. Yönetim de transferle ilgili uğraşıyor. Doğru iş yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yapabiliriz. Bundan sonrasını hep beraber göreceğiz" cümlelerine yer verdi.

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!
        Adana'yı sarsan aile faciası
        Adana'yı sarsan aile faciası
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Film gibi kovalamaca
        Film gibi kovalamaca
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı