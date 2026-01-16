Habertürk
        Haberler Gündem Yargı LEYLA İÇİN ADALET! Son dakika: Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili 7 sanık bugün yeniden hakim karşısına çıkacak | Son dakika haberleri

        Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili 7 sanık bugün yeniden hakim karşısına çıkacak

        Ağrı'da, kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin dava, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yeniden görülecek. Arama ve kurtarma çalışmalarına katılan AFAD personeli, duruşmada şahit olarak dinlenecek.

        Giriş: 16.01.2026 - 07:47 Güncelleme: 16.01.2026 - 07:47
        Leyla için adalet zamanı!
        Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin haklarındaki beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan 7 sanık, bugün yeniden hakim karşısına çıkacak.

        Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış ve cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra yerleşim yerine 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

        Olayın ardından minik Leyla'nın ölümüne ilişkin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Davanın 2 Ekim 2020'de bu mahkemede görülen karar duruşmasında tutuklu sanık amca Y.A. "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D, M.A, M.A.A. ve A.A. ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

        BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ, YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZMUŞTU

        Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanığa ceza verilebilmesi için her türlü şüpheden uzak delil olması gerektiğine ve çeşitli usul eksikliklerine işaret ederek, yerel mahkemenin kararını tüm sanıklar yönünden bozmuştu. Yerel mahkemenin kararını hem esas hem usul yönünden bozan mahkeme, Y.A'nın da tahliyesine karar vermişti.

        Bu karara Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının 4 Ocak 2021'de yaptığı itiraz da Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince reddedilmişti. Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu, 1. Ceza Dairesinin bozma kararını hukuka uygun bulmuştu.

        Bozma kararı üzerine 8 Ekim 2021'de Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanan tüm sanıkların delil yetersizliğinden beraatına karar verilmişti.

        İtiraz üzerine incelenen dosya Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce hukuka uygun bulunmuştu.

        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden yargılanan 7 sanık hakkında verilen beraat kararını hukuka aykırı bularak hükmün bozulmasını talep etmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi de sanıklar hakkında verilen kararı bozmuştu.

        Bu karar sonrası, Leyla Aydemir'in amcası Y.A. ve B.D, H.D, M.A, Y.A, M.A.A. ile A.A, bugün Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkacak.

        Öte yandan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yürütülen yeni soruşturmada, çocuğun amcası, yengesi, babaannesi ve halası "Suç delillerini yok etmek, gizlemek ve değiştirmek" suçundan gözaltına alındı.

