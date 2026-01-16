Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!

İzmir’de yürek yakan olay, 29 Aralık 2025’te, Bornova ilçesi Ümit Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, ailesiyle birlikte yaşayan Mihriban Yılmaz (26), akşam saatlerinde evden çıkıp akrabalarının yanına gitti.

"BİRİYLE GÖRÜŞECEĞİM" DEDİ

Bir süre burada kalan Mihriban Yılmaz, “Biriyle görüşeceğim” diyerek ayrıldı. Bu tarihten sonra kendisinden haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

KATİLİNİN KULLANDIĞI ARACA BİNMİŞ

İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bornova Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, Yılmaz’ın olay günü saat 20.30 sıralarında 7309 Sokak’taki boş arsaya gittiğini, burada kendisini bekleyen otomobile bindiğini tespit etti.

ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda aracı kullanan kişinin Fatih İnan (26) olduğu belirlendi. Şüphelinin, Yılmaz’ın akrabalarıyla aynı binada oturduğu da saptandı.

TÜYLER ÜRPERTEN CİNAYET

İzmir Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fatih İnan ile birlikte 4 kişiyi gözaltına aldı. Önce Mihriban’ı tanımadığını söyleyen Fatih İnan, daha sonra işlediği cinayeti polise anlattı. İfadesinde, önce sosyal medya üzerinden haberleştiklerini, görüşmek için boş arsada buluştuklarını ve otomobilde bir süre oturduktan sonra Yılmaz’ın ayrıldığını belirten İnan, bir süre sonra ise Yılmaz’ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü itiraf etti.

SOSYAL MEDYADA ATILAN İSTEĞİ GÖSTERME BAHANESİ Fatih İnan’ın, olayın detaylarıyla ilgili verdiği çelişkili ifadeler incelemeye alındı. Yapılan çalışmalarda kan donduran iddialara ulaşıldı. İddialara göre Fatih İnan, Mihriban’la cinsel ilişki yaşamak için genç kıza sosyal medya üzerinden tuzak hazırladı. KATİL, MİHRİBAN'IN DAYISININ KİRACISI Onunla önce sosyal medya üzerinden irtibat kurdu. Ardından “Sosyal medyada kendisine atılan bir isteği gösterme” bahanesiyle Mihriban’ı çağırdı. Mihriban, dayısının kiracısı olduğunu bildiği için güvenle bu buluşmaya gitti. İLİŞKİ TEKLİFİ REDDEDİLİNCE Buluşmaya giden Mihriban’ın, iddialara göre katil zanlısının cinsel ilişki teklifiyle karşılaştığı, genç kızın bu teklifi reddetmesi üzerine çıkan tartışmada öfkelendiği öne sürülen şüphelinin Mihriban’ı boğarak öldürdüğü belirtildi. TECAVÜZ VAR MI, YOK MU? Genç kızı neden öldürdüğü konusunda çelişkili ifadeler veren katil zanlısı Fatih İnan’ın, Mihriban’a cinsel saldırıda bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Genç kızın tecavüze uğrayıp uğramadığı, yapılacak otopsi raporu sonucunda netlik kazanacak. CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU Yapılan soruşturmada, şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada Yılmaz’ın cansız bedeni bulunmuştu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.