        Son dakika transfer haberi - Fenerbahçe Kante'de geri sayıma geçti! Yönetim Arap Yarımadası'nda - Futbol Haberleri

        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda

        Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde geri sayıma geçti... Sarı-lacivertli yöneticiler Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş ile sportif direktör Devin Özek, yılın transferini noktalamak üzere Arap Yarımadası'na gitti.

        Giriş: 16.01.2026 - 10:19 Güncelleme: 16.01.2026 - 10:19
        1

        Ara transfer döneminde şu ana kadar Musaba, Mert Günok ve Guendouzi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, asıl bombayı N'Golo Kante ile patlatmayı hedefliyor.

        2

        Yaptığı hamlelerle taraftarlarını heyecanlandıran sarı-lacivertli yönetim, Fransız yıldızın transferinde de son aşamaya geldi.

        3

        Fenerbahçeli yöneticiler Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş ile sportif direktör Devin Özek, tecrübeli orta sahanın transferini bitirmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye uçtu.

        4

        35 yaşındaki yıldızla maaş konusunda el sıkışan Fenerbahçe yönetimi, Dubai'de görüşeceği Al-Ittihad kulübü yöneticilerini de bonservis konusunda ikna etmeyi planlıyor.

        5

        Sarı-lacivertli yönetim, kısa süre için anlaşmayı tamamlayıp Kante'yi İstanbul'a getirmek istiyor.

        6

        BU SEZON 22 MAÇA ÇIKTI

        Bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 22 maça çıkan Kante, 1.927 dakika süre aldı ve 1 gollük katkı sağladı.

        7

        Kulübüyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

        8

        'SATMA NİYETİNDE DEĞİLLER'

        Öte yandan Kante transferiyle ilgili Avrupa basınından da yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Sky muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre Al-Ittihad kulübü Fransız yıldızı satmaya sıcak bakmıyor.

        9

        Teknik direktör Sergio Conceicao'nun, kadroda kilit bir oyuncu olarak görülen Kante'nin satılmasına karşı çıktığı belirtildi.

