Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde geri sayıma geçti... Sarı-lacivertli yöneticiler Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş ile sportif direktör Devin Özek, yılın transferini noktalamak üzere Arap Yarımadası'na gitti.
Ara transfer döneminde şu ana kadar Musaba, Mert Günok ve Guendouzi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, asıl bombayı N'Golo Kante ile patlatmayı hedefliyor.
Yaptığı hamlelerle taraftarlarını heyecanlandıran sarı-lacivertli yönetim, Fransız yıldızın transferinde de son aşamaya geldi.
Fenerbahçeli yöneticiler Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş ile sportif direktör Devin Özek, tecrübeli orta sahanın transferini bitirmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye uçtu.
35 yaşındaki yıldızla maaş konusunda el sıkışan Fenerbahçe yönetimi, Dubai'de görüşeceği Al-Ittihad kulübü yöneticilerini de bonservis konusunda ikna etmeyi planlıyor.
Sarı-lacivertli yönetim, kısa süre için anlaşmayı tamamlayıp Kante'yi İstanbul'a getirmek istiyor.
BU SEZON 22 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 22 maça çıkan Kante, 1.927 dakika süre aldı ve 1 gollük katkı sağladı.
Kulübüyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
'SATMA NİYETİNDE DEĞİLLER'
Öte yandan Kante transferiyle ilgili Avrupa basınından da yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Sky muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre Al-Ittihad kulübü Fransız yıldızı satmaya sıcak bakmıyor.
Teknik direktör Sergio Conceicao'nun, kadroda kilit bir oyuncu olarak görülen Kante'nin satılmasına karşı çıktığı belirtildi.