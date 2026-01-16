Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?

        Adana'da, 34 yaşındaki Sergen Altunbaş tartıştığı eşi G.A.'nın evi terk etmesinin ardından tabancayla çocukları 8 yaşındaki Ada ve 6 yaşındaki Mert Altunbaş'ı öldürüp, hayatına son verdi. Altunbaş'ın aylar önce sosyal medya hesabından, "Bir kadın vezir de eder, rezil de" yazılı bir paylaşım yaptığı görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 08:10 Güncelleme: 16.01.2026 - 08:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da olay, akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi’nde meydana geldi. G.A., eşi Sergen Altunbaş (34) ile yaşadığı tartışmanın ardından evi terk etti.

        ÖNCE ÇOCUKLARINA KIYDI

        DHA'daki habere göre eşinin evden ayrılmasından bir süre sonra Sergen Altunbaş, çocukları Ada (8) ve Mert Altunbaş’a (6) tabancayla ateş açtı. Altunbaş, çocuklarını vurduktan sonra silahı başına dayayarak ateşledi.

        SİLAH SESİNİ KOMŞULARI DUYDU

        Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olaydan 3 gün önce G.A., sosyal medya hesabından bu paylaşımda bulunmuştu.
        Olaydan 3 gün önce G.A., sosyal medya hesabından bu paylaşımda bulunmuştu.

        Eve giren ekipler baba ile 2 çocuğunu kanlar içerisinde buldu.

        ÜÇÜNÜN DE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Altunbaş ile çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi. Altunbaş ve çocuklarının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

        OTOMOBİLİNİ ATEŞE VERDİLER

        Olayın ardından bölgeye gelen akrabaların, Sergen Altunbaş’a ait aracı ateşe verdiği öğrenildi.

        KATLİAMDAN ÖNCE PAYLAŞIM

        Bu arada Sergen Altunbaş’ın aylar önce sosyal medya hesabından, “Bir kadın vezir de eder, rezil de” yazılı bir paylaşım yaptığı görüldü.

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otomotiv piyasası: Otomobil fiyatları 2026'da ne olur? Araç satışları rekora devam eder mi?

        Otomotiv piyasası: Otomobil fiyatları 2026'da ne olur? Araç satışları rekora devam eder mi?

        #adana
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Fahiş site aidatlarına son
        Fahiş site aidatlarına son
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Gerçekten ne anlama geldiklerini biliyor muyuz?
        Gerçekten ne anlama geldiklerini biliyor muyuz?
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
        Kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu