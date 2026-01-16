Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?

Adana'da olay, akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi’nde meydana geldi. G.A., eşi Sergen Altunbaş (34) ile yaşadığı tartışmanın ardından evi terk etti.

ÖNCE ÇOCUKLARINA KIYDI

DHA'daki habere göre eşinin evden ayrılmasından bir süre sonra Sergen Altunbaş, çocukları Ada (8) ve Mert Altunbaş’a (6) tabancayla ateş açtı. Altunbaş, çocuklarını vurduktan sonra silahı başına dayayarak ateşledi.

SİLAH SESİNİ KOMŞULARI DUYDU

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olaydan 3 gün önce G.A., sosyal medya hesabından bu paylaşımda bulunmuştu.

Eve giren ekipler baba ile 2 çocuğunu kanlar içerisinde buldu.

ÜÇÜNÜN DE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Altunbaş ile çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi. Altunbaş ve çocuklarının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

OTOMOBİLİNİ ATEŞE VERDİLER

Olayın ardından bölgeye gelen akrabaların, Sergen Altunbaş’a ait aracı ateşe verdiği öğrenildi.

KATLİAMDAN ÖNCE PAYLAŞIM

Bu arada Sergen Altunbaş’ın aylar önce sosyal medya hesabından, “Bir kadın vezir de eder, rezil de” yazılı bir paylaşım yaptığı görüldü.