        Konya'da kardeşini öldüren, annesini yaralayan kişi intihar etti

        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü

        Konya'da Selçuklu ilçesindeki bir sitede yaşanan aile içi tartışmada Nadir Türkmen, annesi ve kız kardeşine ateş açtı. Olayda Nadir ve kız kardeşi hayatını kaybederken, anneleri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 00:54 Güncelleme: 17.01.2026 - 00:54
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Caferçelebi Sokak’taki bir sitede oturan Nadir Türkmen ile annesi İsmehan Türkmen ve kız kardeşi Nida Türkmen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nadir Türkmen, yanında bulunan tabancayla kız kardeşi ve annesini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

        Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan incelemede, Nadir ve Nida Türkmen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ağır yaralanan anne İsmehan Türkmen ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Fotoğraf: AA

        Portakal çalarken suçüstü yakalanan 5 şahıs yakalandı

        Hatay'da narenciye bahçesinden piyasa değeri 25 bin TL olan 2 buçuk ton portakal çalan 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. (İHA)

