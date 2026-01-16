Habertürk
        Karne almaya giderken kaza yapan lise öğrencilerinden biri öldü, diğeri ise yaralandı

        Karne almaya giderken kaza yapan lise öğrencilerinden biri öldü, diğeri ise yaralandı

        Antalya Muratpaşa'da karne almaya giden iki lise öğrencisinin bulunduğu motosiklet virajda devrilince 16 yaşındaki Hasan Demir hayatını kaybetti, 15 yaşındaki Oğuzhan Yiğit S. yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 20:12 Güncelleme: 16.01.2026 - 20:12
        Karne almaya giderken can verdi
        Antalya'da okulun son günü karne almaya gitmek için yola çıkan 2 lise öğrencisinin seyir halinde olduğu motosiklet, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, öğrencilerden Hasan Demir (16) hayatını kaybederken, arkadaşı Oğuzhan Yiğit S. (15) ise yaralandı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Şehit Ali Daniyar Caddesi'nde meydana geldi. Lise öğrencileri Hasan Demir ve Oğuzhan Yiğit S., karne almaya gitmek için motosiklet ile yola çıktı. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 CAA 121 plakalı motosiklet, virajda kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada devrilen motosiklet, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan iki lise öğrencisinden durumu ağır olan Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazadan yaralı kurtulan Oğuzhan Yiğit S.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Beylikdüzü E-5'te tehlikeli yürüyüş

        Beylikdüzü'nde E-5 karayoluna çıkan bir şahıs Avcılar'a kadar kilometrelerce yürüdü. Trafiği tehlikeye atan şahsın o anları kameralara yansıdı. (IHA)

        #Antalya
        #Hasan Demir karne
        #haberler
