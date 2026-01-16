3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!

Habertürk Haber Merkezi'nden Zafer Samancı'nın haberine göre Konya'da acı olay, 21 Kasım 2018'de, Meram ilçesinde meydana geldi.

3 yaşındaki Yağız Mutlu'nun yediği fıstık nefes borusuna kaçtı. Ailesinin müdahalesiyle kendine gelen çocuk ertesi gün fenalaşınca özel bir hastaneye kaldırıldı.

Muayenenin ardından ilaç tedavisi verilen çocuk eve gönderildi. Ancak bir süre sonra çocuk evde bir anda baygınlık geçirdi. Kaldırıldığı hastanede 17 gün yoğun bakımda kalan ve entübe edilen çocuk kurtarılamadı.

Ailenin şikayeti üzerine özel hastanedeki doktor M.G.'ye "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldı. Mahkeme heyeti doktora 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Verilen ceza, 36 bin 450 TL para cezasına çevrildi.

Karara tepki gösteren baba Fatih Mutlu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Özel hastaneye götürdüğümüzde doktora fıstıkla ilgili yaşadığımız olayı detaylı şekilde anlattık. Anlatım sırasında muayeneye başlayan doktor sırtını ve akciğerlerini dinledi ve herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Buna rağmen fıstığın çok tehlikeli olduğunu, hatta ölümcül sonuçlara yol açabileceğini de özellikle vurguladı.

"6 GÜNDE TOPARLAMAZSA FAKÜLTE HASTANESİNE GÖTÜRÜN' DEDİ"

Muayene sonrasında geniz akıntısı olduğu için bulantı, kusma ve keskin öksürük olabileceğini söyledi. Antibiyotik verip ateşi çıkarsa ateş düşürücü kullanmamızı istedi. 'Birkaç gün içinde toparlar. Eğer toparlamazsa 5–6 gün takip edin, 6 günün sonunda Meram Tıp Fakültesi’ne götürün, bronkoskopi yapılsın' dedi.

"KUCAĞIMDA FENALAŞTI, AKCİĞERİ SÖNMÜŞTÜ"

Eve gittik ertesi gün Yağız sırtını kaşımamı istedi yanıma uzandı. Sırtını kaşırken bir anda nefesi kesildi. O an fark edemedik ama sonradan öğrendiğimize göre akciğeri sönmüştü. En yakın hastaneye götürdük. 1.5 saatlik müdahaleden sonra bir doktor, üzerinde küçük fıstık parçaları bulunan gazlı bezle yanımıza geldi ve 'Çocuğunuzun bu hale gelmesine sebep olan şey bunlar' dedi. Entübe edilen oğlumu 17 gün sonra kaybettik."

"HÂLÂ HAZMEDEMİYORUM, DOKTOR HALA GÖREVDE"

Aradan yıllar geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirten baba Mutlu, “O an yaşadığım duyguyu tarif etmek çok zor. Çok ağladım, çok üzüldüm. 21. yüzyılda böylesine basit gibi görünen bir sebepten bir çocuğun hayatını kaybetmesi hâlâ aklımın almadığı bir durum. Üzerinden yıllar geçti ama hâlâ hazmedemiyorum, acısı içimizde. Yarası kapanmadı. Bu doktorun görevde olmasını anlamakta zorlanıyorum. Elbette kasıt yoktu ama açık bir ihmal vardı” dedi.