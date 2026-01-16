Habertürk
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!

        Konya'da, 3 yaşındaki Yağız Mutlu, yediği fıstığın akciğerine kaçması sonucu hayatını kaybetti. Olayda ihmali olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan doktora, 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Ceza, 36 bin 450 lira para cezasına çevrildi. Karara tepki gösteren acılı aile, "Bizim tek isteğimiz, başka çocukların aynı ihmaller yüzünden hayatını kaybetmemesi" dedi

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 16.01.2026 - 15:52 Güncelleme: 16.01.2026 - 15:52
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        Habertürk Haber Merkezi'nden Zafer Samancı'nın haberine göre Konya'da acı olay, 21 Kasım 2018'de, Meram ilçesinde meydana geldi.

        FISTIK NEFES BORUSUNA KAÇTI

        3 yaşındaki Yağız Mutlu'nun yediği fıstık nefes borusuna kaçtı. Ailesinin müdahalesiyle kendine gelen çocuk ertesi gün fenalaşınca özel bir hastaneye kaldırıldı.

        ÇOCUK EVE GÖNDERİLDİ BAYILDI

        Muayenenin ardından ilaç tedavisi verilen çocuk eve gönderildi. Ancak bir süre sonra çocuk evde bir anda baygınlık geçirdi. Kaldırıldığı hastanede 17 gün yoğun bakımda kalan ve entübe edilen çocuk kurtarılamadı.

        36 BİN 450 TL PARA CEZASI ALDI

        Ailenin şikayeti üzerine özel hastanedeki doktor M.G.'ye "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldı. Mahkeme heyeti doktora 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Verilen ceza, 36 bin 450 TL para cezasına çevrildi.

        "FISTIKLA İLGİLİ SORUN OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

        Karara tepki gösteren baba Fatih Mutlu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

        "Özel hastaneye götürdüğümüzde doktora fıstıkla ilgili yaşadığımız olayı detaylı şekilde anlattık. Anlatım sırasında muayeneye başlayan doktor sırtını ve akciğerlerini dinledi ve herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Buna rağmen fıstığın çok tehlikeli olduğunu, hatta ölümcül sonuçlara yol açabileceğini de özellikle vurguladı.

        "6 GÜNDE TOPARLAMAZSA FAKÜLTE HASTANESİNE GÖTÜRÜN' DEDİ"

        Muayene sonrasında geniz akıntısı olduğu için bulantı, kusma ve keskin öksürük olabileceğini söyledi. Antibiyotik verip ateşi çıkarsa ateş düşürücü kullanmamızı istedi. 'Birkaç gün içinde toparlar. Eğer toparlamazsa 5–6 gün takip edin, 6 günün sonunda Meram Tıp Fakültesi’ne götürün, bronkoskopi yapılsın' dedi.

        "KUCAĞIMDA FENALAŞTI, AKCİĞERİ SÖNMÜŞTÜ"

        Eve gittik ertesi gün Yağız sırtını kaşımamı istedi yanıma uzandı. Sırtını kaşırken bir anda nefesi kesildi. O an fark edemedik ama sonradan öğrendiğimize göre akciğeri sönmüştü. En yakın hastaneye götürdük. 1.5 saatlik müdahaleden sonra bir doktor, üzerinde küçük fıstık parçaları bulunan gazlı bezle yanımıza geldi ve 'Çocuğunuzun bu hale gelmesine sebep olan şey bunlar' dedi. Entübe edilen oğlumu 17 gün sonra kaybettik."

        "HÂLÂ HAZMEDEMİYORUM, DOKTOR HALA GÖREVDE"

        Aradan yıllar geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirten baba Mutlu, “O an yaşadığım duyguyu tarif etmek çok zor. Çok ağladım, çok üzüldüm. 21. yüzyılda böylesine basit gibi görünen bir sebepten bir çocuğun hayatını kaybetmesi hâlâ aklımın almadığı bir durum. Üzerinden yıllar geçti ama hâlâ hazmedemiyorum, acısı içimizde. Yarası kapanmadı. Bu doktorun görevde olmasını anlamakta zorlanıyorum. Elbette kasıt yoktu ama açık bir ihmal vardı” dedi.

        "KOMİK BİR PARA CEZASI"

        Doktora verilen 36 bin 450 TL’lik para cezasına tepki gösteren baba, "Sonuçta kaybeden bir doktor olmadı, kazanan bir aile olmadı. Sadece kaybedilen küçük bir can oldu. Bizim tek isteğimiz, sağlık alanındaki hataların üstünün örtülmemesi ve başka çocukların aynı ihmaller yüzünden hayatını kaybetmemesi" diye konuştu.

        #Konya
        #Son dakika haberler
