Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın transferi için Braga ile büyük ölçüde el sıkıştı. Bonuslar ve ödeme planındaki son detaylar görüşülürken transfer kısa süre içinde resmiyet kazanacak.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılarda takıma katılacak isimler kadar ayrılacak isimler de önem taşıyor.
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın transferi için Braga ile büyük ölçüde el sıkıştı.
Bonuslar ve ödeme planındaki son detaylar görüşülürken transfer kısa süre içinde resmiyet kazanacak.
Geçen sezonu Rio Ave'de kiralık geçiren 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu Portekiz ekibi istemiş ancak bonservis ücretini yüksek bulmuştu.
Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta süre bulan Demir Ege Tıknaz, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Beşiktaş altyapısında yetişen 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2028'de sona erecek.