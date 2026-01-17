13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; bugün yurt genelinde yağış var. Hava sıcaklığı, iç ve batı kesimlerde 4 ilâ 6 derece azalıyor. 13 kentimiz içinse 'sarı' alarm verilerek kar uyarısında bulunuldu. İşte yurtta hava durumu ve kar uyarısı yapılan illerimiz...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya’nın kuzeyi, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ
Yağışların; Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Giresun, Trabzon, Rize, Sinop, Bartın ve Artvin çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
13 KENT İÇİN 'KAR' ALARMI
Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilerek kar uyarısında bulunulan kentlerimiz şöyle: "Artvin, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Rize, Sinop, Sivas, Trabzon, Yozgat, Aksaray ve Bartın."
MARMARA VE KUZEY EGE RÜZGARLI
Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BATIDA SICAKLIK 4-6 DERECE DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 4 ilâ 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre kentlerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: -1, Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL: 6, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzeyi ve yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
İZMİR: 11, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 6, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
KOCAELİ: 6, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağışlı ve karla karışık yağmurlu
ÇANAKKALE: 7, Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ: 4, Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR: 2, Parçalı bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
DENİZLİ: 9, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 12, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 14, Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA: 18, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 8, Parçalı ve çok bulutlu, gece ve öğleden sonra yağmurlu
ISPARTA: 6, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 1, Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ: 0, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor
KONYA: 2, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BOLU: -2, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK: 4, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı
SİNOP: 6, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
AMASYA: 1, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
SAMSUN: 4, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 5, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor
RİZE: 6, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor
ERZURUM: -3, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
KARS: -6, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
MALATYA: 2, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
VAN: 1, Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA: 5, Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağışlı
BATMAN: 7, Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR: 5, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
GAZİANTEP: 4, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
MARDİN: 5, Parçalı bulutlu