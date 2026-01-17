Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya’nın kuzeyi, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların; Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Giresun, Trabzon, Rize, Sinop, Bartın ve Artvin çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

REKLAM

13 KENT İÇİN 'KAR' ALARMI

Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilerek kar uyarısında bulunulan kentlerimiz şöyle: "Artvin, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Rize, Sinop, Sivas, Trabzon, Yozgat, Aksaray ve Bartın."

MARMARA VE KUZEY EGE RÜZGARLI

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BATIDA SICAKLIK 4-6 DERECE DÜŞÜYOR Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 4 ilâ 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre kentlerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: -1, Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL: 6, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzeyi ve yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu REKLAM İZMİR: 11, Parçalı ve az bulutlu BURSA: 6, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu KOCAELİ: 6, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağışlı ve karla karışık yağmurlu ÇANAKKALE: 7, Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ: 4, Parçalı ve çok bulutlu A.KARAHİSAR: 2, Parçalı bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı DENİZLİ: 9, Parçalı ve az bulutlu MUĞLA: 12, Parçalı ve az bulutlu ADANA: 14, Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA: 18, Parçalı ve az bulutlu HATAY: 8, Parçalı ve çok bulutlu, gece ve öğleden sonra yağmurlu ISPARTA: 6, Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 1, Parçalı ve çok bulutlu KAYSERİ: 0, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor KONYA: 2, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı REKLAM BOLU: -2, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı DÜZCE: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı ZONGULDAK: 4, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı SİNOP: 6, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor AMASYA: 1, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı SAMSUN: 4, Parçalı ve çok bulutlu TRABZON: 5, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor RİZE: 6, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor