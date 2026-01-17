Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul | 13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; bugün yurt genelinde yağış var. Hava sıcaklığı, iç ve batı kesimlerde 4 ilâ 6 derece azalıyor. 13 kentimiz içinse 'sarı' alarm verilerek kar uyarısında bulunuldu. İşte yurtta hava durumu ve kar uyarısı yapılan illerimiz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2026 - 07:06 Güncelleme: 17.01.2026 - 08:10
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya’nın kuzeyi, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

        Yağışların; Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Giresun, Trabzon, Rize, Sinop, Bartın ve Artvin çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        13 KENT İÇİN 'KAR' ALARMI

        Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilerek kar uyarısında bulunulan kentlerimiz şöyle: "Artvin, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Rize, Sinop, Sivas, Trabzon, Yozgat, Aksaray ve Bartın."

        MARMARA VE KUZEY EGE RÜZGARLI

        Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        BATIDA SICAKLIK 4-6 DERECE DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 4 ilâ 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre kentlerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: -1, Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL: 6, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzeyi ve yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

        İZMİR: 11, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 6, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

        KOCAELİ: 6, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağışlı ve karla karışık yağmurlu

        ÇANAKKALE: 7, Parçalı ve çok bulutlu

        KIRKLARELİ: 4, Parçalı ve çok bulutlu

        A.KARAHİSAR: 2, Parçalı bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

        DENİZLİ: 9, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 12, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 14, Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA: 18, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 8, Parçalı ve çok bulutlu, gece ve öğleden sonra yağmurlu

        ISPARTA: 6, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 1, Parçalı ve çok bulutlu

        KAYSERİ: 0, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor

        KONYA: 2, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        BOLU: -2, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        DÜZCE: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı

        ZONGULDAK: 4, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

        SİNOP: 6, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        AMASYA: 1, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        SAMSUN: 4, Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 5, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor

        RİZE: 6, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ERZURUM: -3, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

        KARS: -6, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

        MALATYA: 2, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

        VAN: 1, Parçalı ve çok bulutlu

        ŞANLIURFA: 5, Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağışlı

        BATMAN: 7, Parçalı ve çok bulutlu

        DİYARBAKIR: 5, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

        GAZİANTEP: 4, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

        MARDİN: 5, Parçalı bulutlu

        ÖNERİLEN VİDEO

        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 14 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* ABD Başkanı Donald Trump: Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı var. İnşa ettiğimiz Altın Kubbe için hayati önem taşıyor. NATO, Grönland'ı almamız için öncülük etmeli* Gümüş ilk kez 90 doları aştı! 2026'da 2 haftada yüzde 25 değer kazandı* Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde, Hakim Aslı Kahraman'ı yaralayan Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı* Fenerbahçe, N'golo Kante transferinde mutlu sona yakın. 34 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanırken kulübü ile görüşmeler devam ediyor* Uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca: Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım

        #hava durumu istanbul
