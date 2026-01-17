Habertürk
Habertürk
        Askerlik borçlanma primi vergiden indirilebilir - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Askerlik borçlanma primi vergiden indirilebilir

        Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan askerlik borçlanması, doğum borçlanması gibi hizmet borçlanmalarında ödenen primler vergi matrahından indirilebiliyor. Bu yolla, SGK'ya ödenen primin bir kısmı geri alınabiliyor. Peki borçlanma primlerini kimler vergi matrahından indirebilir? Ne kadar kazanç elde edilebilir? Vergi matrahından indirmek için ne yapılmalıdır? Ahmet Kıvanç, Habertürk okurlarının sorularını yanıtladı

        Giriş: 17.01.2026 - 10:11 Güncelleme: 17.01.2026 - 10:11
        Borçlanma primine vergi indirimi
        ASKERLİK BORÇLANMASI PRİMİ VERGİDEN NASIL İNDİRİLİR?

        Onsekiz aylık askerlik borçlanması yaparsam bu yılın sonunda emekli olabiliyorum. Askerlik borçlanması için yapılan ödemenin vergiden düşürüldüğünü duydum. Ben de bundan yararlanabilir miyim? Yararlanabilirsem ne yapmalıyım? (Haydar U.)

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Vergi indiriminden elbette faydalanabilirsiniz ama madem 2026 yılında emekli olma imkânınız vardı, askerlik borçlanması başvurusunu keşke 2025 yılında yapsaydınız. Başvuruyu 2025 yılında yapanlar 149,791,68 TL prim öderken, başvuruyu 1 Ocak 2026 tarihinden sonra yaptığınızda 18 ay askerlik borçlanması için 267.543 TL prim ödeyeceksiniz.

        İşçi, memur gibi ücretle çalışan kişilerin ödediği askerlik ve doğum borçlanması priminin vergi matrahından indirilmesi mümkündür. Primin vergi matrahından indirilebilmesi için borçlanma sırasında veya sonrasında çalışıyor olmak gerekir. İkinci koşul ise borçlanma yapanların prim ödeme belgesini iş yeri muhasebe birimine vererek vergi matrahından indirim talebinde bulunmasıdır.

        Çalışmaya devam ettiğinize göre, borçlanma primini ödediğinize dair belgeyi iş yeri muhasebesine vererek, vergi matrahından indirilmesi talebinde bulunun. Belgeyi iş yerine verdiğiniz aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmaksızın ödediğiniz tutarın tamamı vergi matrahından indirilir. Örneğin brüt ücretiniz 60 bin lira ise bundan yüzde 15 sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primi kesildikten sonra kalan 51 bin liralık tutar aylık vergi matrahınızdır. Ödediğiniz primler 5,5 ay boyunca vergi matrahınızdan indirilir. Bu süre boyunca her ay brüt asgari ücreti aşan tutar için ödenmesi gereken vergi sizden alınmaz. Bu da ödediğiniz primin 29.030 TL’lik kısmını vergi indirimi yoluyla geri almanız anlamına gelir.

        Emekliliğe hangi ayda hak kazanacağınızı belirtmemişsiniz ama vergi indiriminden tam olarak yararlanabilmeniz için, borçlanma ödemesini yaptıktan sonra 5,5 aylık süre doluncaya kadar çalışmaya devam etmelisiniz.

        29 YIL ÖNCEKİ SİGORTASIZ ÇALIŞMA SİGORTA BAŞLANGICI SAYDIRILABİLİR Mİ?

        Staj sigortam 01.10.1999 tarihinde başladı. Uzun vade sigortam ise 22.08.2000 tarihinde başladı ve toplam prim günüm 8060. 1997 yılında lise yaz tatilinde bir firmada sigortasız olarak çalıştım. Bu çalışmamı sigorta başlangıcı saydırıp emekli olabilir miyim? (Murat A.)

        Sigortasız çalıştırılan kişilerin beş yıl içinde dava açması veya çalışmaya devam ettikleri dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına şikâyette bulunması halinde hakim kararıyla veya müfettiş raporuyla sigorta tescilleri yapılabilir.

        Çalışmayı bıraktıktan sonra sigortasız çalıştırılan günlerin sigorta tescilinin yapılabilmesi için hizmet tespit davası açılması gerekir. Hizmet tespit davasında beş yıllık hak düşürücü süre uygulanıyor. İşten ayrıldıktan sonra beş yıl içinde dava açılmaması halinde dava açma hakkı ortadan kalkar.

        Beş yıldan daha eski tarihteki sigortasız çalışma nedeniyle dava açılabilmesi için sigortasız çalışmanın devamında aynı iş yerinde sonradan sigortalı çalışmaya devam etmiş olmak gerekir. Böyle bir durumda da dava açma hakkı yine işten en son ayrılma tarihinden itibaren beş yıl sonra ortadan kalkar. Sizin artık hizmet tespit davası açma hakkınız olmadığı için lise döneminde yaz tatilindeki çalışmanızı sigorta başlangıcı saydırmanız mümkün değil.

        2004 YILINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN 7000 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

        Doğum tarihim 10.01.1982. E – Devlet’te 2 sigorta girişi mevcut. 08.09.1998 tarihinde staj sigortası, 2004 yılında ise SSK başladı. Toplam 6820 günüm var. Prim günümü 7000’e tamamladığımda emeklilik hakkım doğar mı? Kendi isteğimle işten ayrılırsam kıdem tazminatımı alabilir miyim? (Yılmaz Y.)

        Staj sigortası size bir şey kazandırmaz. İlk defa sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında başlayanların kendi isteğiyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alabilmesinin iki koşulu bulunuyor. Ya 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresinin tamamlanması ya da sigortalılık süresine bakılmaksızın 7000 prim gününün tamamlanması gerekiyor.

        Siz 25 yıllık sigortalılık süresini henüz tamamlamamışsınız ama 7000 prim gününü tamamlamak üzeresiniz. Bu süreyi tamamladıktan sonra kendi isteğinizle işten ayrıldığınızda kıdem tazminatı alma hakkınız bulunuyor.

        Bunun için işten ayrılmadan önce evvela Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak kıdem tazminatı yazısı almalısınız. SGK’den kıdem tazminatı alabileceğinize dair verilecek yazıyı işverene sunarak, kıdem tazminatınızı talep etmek suretiyle iş akdinizi feshedebilirsiniz. İşverenle aranızda güven sorunu varsa kıdem tazminatı talebini içeren fesih işlemini noter aracılığıyla yapabilirsiniz.

        BAĞ-KUR’LULARIN KISMİ EMEKLİLİK KOŞULLARI NEDİR?

        20.06.1967 doğumluyum. Çitçi BAĞ-KUR tescil tarihim 01.08.1994. Esnaf BAĞ-KUR başlangıcım ise 01.01.1999. Toplam prim gün sayım 3630. Kısmi emeklilikten faydalanabilir miyim? (Süleyman H.)

        İlk defa sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayan BAĞ-KUR’lular 5400 prim günüyle kadın ise 56, erkek ise 58 yaşında kısmi emeklilik hakkından faydalanabilirler. Siz yaş koşulunu tamamlamışsınız ama 1.779 gün prim eksiğiniz bulunuyor. Prim gününüzü 5400’e tamamladığınız tarihte emeklilik dilekçesi verebilirsiniz.

