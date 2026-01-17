Askerlik borçlanma primi vergiden indirilebilir

ASKERLİK BORÇLANMASI PRİMİ VERGİDEN NASIL İNDİRİLİR?

Onsekiz aylık askerlik borçlanması yaparsam bu yılın sonunda emekli olabiliyorum. Askerlik borçlanması için yapılan ödemenin vergiden düşürüldüğünü duydum. Ben de bundan yararlanabilir miyim? Yararlanabilirsem ne yapmalıyım? (Haydar U.)

Vergi indiriminden elbette faydalanabilirsiniz ama madem 2026 yılında emekli olma imkânınız vardı, askerlik borçlanması başvurusunu keşke 2025 yılında yapsaydınız. Başvuruyu 2025 yılında yapanlar 149,791,68 TL prim öderken, başvuruyu 1 Ocak 2026 tarihinden sonra yaptığınızda 18 ay askerlik borçlanması için 267.543 TL prim ödeyeceksiniz.

İşçi, memur gibi ücretle çalışan kişilerin ödediği askerlik ve doğum borçlanması priminin vergi matrahından indirilmesi mümkündür. Primin vergi matrahından indirilebilmesi için borçlanma sırasında veya sonrasında çalışıyor olmak gerekir. İkinci koşul ise borçlanma yapanların prim ödeme belgesini iş yeri muhasebe birimine vererek vergi matrahından indirim talebinde bulunmasıdır.

Çalışmaya devam ettiğinize göre, borçlanma primini ödediğinize dair belgeyi iş yeri muhasebesine vererek, vergi matrahından indirilmesi talebinde bulunun. Belgeyi iş yerine verdiğiniz aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmaksızın ödediğiniz tutarın tamamı vergi matrahından indirilir. Örneğin brüt ücretiniz 60 bin lira ise bundan yüzde 15 sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primi kesildikten sonra kalan 51 bin liralık tutar aylık vergi matrahınızdır. Ödediğiniz primler 5,5 ay boyunca vergi matrahınızdan indirilir. Bu süre boyunca her ay brüt asgari ücreti aşan tutar için ödenmesi gereken vergi sizden alınmaz. Bu da ödediğiniz primin 29.030 TL’lik kısmını vergi indirimi yoluyla geri almanız anlamına gelir.

Sigortasız çalıştırılan kişilerin beş yıl içinde dava açması veya çalışmaya devam ettikleri dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına şikâyette bulunması halinde hakim kararıyla veya müfettiş raporuyla sigorta tescilleri yapılabilir. Çalışmayı bıraktıktan sonra sigortasız çalıştırılan günlerin sigorta tescilinin yapılabilmesi için hizmet tespit davası açılması gerekir. Hizmet tespit davasında beş yıllık hak düşürücü süre uygulanıyor. İşten ayrıldıktan sonra beş yıl içinde dava açılmaması halinde dava açma hakkı ortadan kalkar.

Beş yıldan daha eski tarihteki sigortasız çalışma nedeniyle dava açılabilmesi için sigortasız çalışmanın devamında aynı iş yerinde sonradan sigortalı çalışmaya devam etmiş olmak gerekir. Böyle bir durumda da dava açma hakkı yine işten en son ayrılma tarihinden itibaren beş yıl sonra ortadan kalkar. Sizin artık hizmet tespit davası açma hakkınız olmadığı için lise döneminde yaz tatilindeki çalışmanızı sigorta başlangıcı saydırmanız mümkün değil.