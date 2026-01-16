Serdal Adalı'dan transfer açıklaması! 3 isim verdi

TAMMY ABRAHAM - ASTON VILLA

"Abraham'a da gelen bir teklif var, işin açığı gitmesine çok sıcak bakmıyoruz. Onun haricinde teklif gelen herhangi bir futbolcu yok. Gelirse de oturur teknik kadroyla değerlendiririz. Abraham için Aston Villa'dan resmi sayılabilecek bir teklif geldi, İngiltere'den başka bir teklif daha geldi, şu anlık satmak gibi bir planımız yok. Teknik kadronun Aston Villa'dan istediği futbolcular var, bunu da biz onlara ilettik."