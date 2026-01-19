Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyesinden Trump'ın Grönland'ı olası "işgal" planına tepki | Dış Haberler

        ABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyesinden Trump'ın Grönland'ı olası "işgal" planına tepki

        ABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyesi McCaul, ABD Başkanı Trump'ın Grönland konusunda yinelediği açıklamaların aksine bir yorum yaptı. Trump'ın Grönland'ı olası "işgal" planına tepki gösteren McCaul, "Esasen NATO ile bir savaşa yol açacaktır. Bu, NATO'nun bugünkü halini ortadan kaldıracaktır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 07:36 Güncelleme: 19.01.2026 - 07:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'ın Grönland'ı olası "işgal" planına tepki
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyesi Michael McCaul, Başkan Donald Trump'ın Grönland'i işgal etme ihtimali için "NATO ile savaş" anlamına geleceğini söyledi.

        ABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyesi Michael McCaul

        Amerikan ABC News kanalındaki "This Week" programına katılan Teksaslı Cumhuriyetçi üye, Grönland konusunda dikkati çeken bir açıklama yaptı.

        Michael McCaul, ABD'nin Grönland'i satın almasının mümkün olabileceğini, ancak askeri her türlü seçeneğin ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı.

        McCaul, "Gerçek şu ki Başkan Trump bizi her türlü tehditten korumak için Grönland konusunda tam askeri erişim hakkına sahip. Dolayısıyla Grönland'i satın almak istiyorsa, bu başka bir konu. Ancak onun askeri bir işgale girişmesi, NATO'nun 5. maddesini tamamen tersine çevirecek ve esasen NATO ile bir savaşa yol açacaktır. Bu, NATO'nun bugünkü halini ortadan kaldıracaktır." dedi.

        REKLAM

        Trump'ın Grönland tehdidi

        ABD Başkanı Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

        Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland Dışişleri Bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

        Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti. Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

        Trump bunun üzerine, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

        Grönland'a giden söz konusu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yol kenarındaki eve çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

        Muğlanın Seydikemer ilçesinde yol kenarındaki eve çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.Arda Ö. (19) idaresindeki 48 AJV 964 plakalı kamyonet, Kıncılar Mahallesi Akbük mevkisinde yol kenarındaki eve çarptı.İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada yaralanan Arda Ö, sağlık ekiplerince Seydikemer Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arda Ö, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Öte yandan kaza anında evde bulunan Düriye Dnin (71) ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Alanya'da Fener alayı!
        Alanya'da Fener alayı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?