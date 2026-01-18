MAÇTAN DAKİKALAR: Alanyaspor: 2 - Fenerbahçe: 3

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oldu. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadele sarı-lacivertlilerin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada ilk düdüğün çalmasının ardından 3. dakikada Alanyaspor, Hadergjonaj'ın sert vuruşuyla maçta gol perdesini açtı. Fenerbahçe ise 9. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle skora dengeyi getirdi. Alanyaspor 27. dakikada Gaius Makouta'nın golüyle yeniden öne geçti: 2-1. İlk yarı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda ise Fenerbahçe, 52. dakikada Anthony Musaba'nın golüyle yeniden beraberliği yakaladı. 78. dakikada ise Anderson Talisca yeniden sahneye çıktı ve takımını öne geçiren golü attı.

REKLAM

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 42 puana yükseldi ve lider Galatasaray'ın 2 puan yitirdiği haftada farkı 1'e indirdi. Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında sarı-lacivertliler, Göztepe'ye konuk olacak. Alanyaspor ise Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR 3. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Hwang orta sahadah topu, sağ kanattan koşu yapan Hadergjonaj'a çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışında kaleyi çaprazdan gören noktada şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 9. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan topla ilerleyen Musaba'nın, ceza sahasına ortasnda Ümit Akdağ'a çarparak yön değiştiren topu Talisca, kafayla filelere gönderdi: 1-1. 23. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Rakip alanda Kerem Aktürkoğlu, faul sonrası topu ceza sahasına ortaladı. İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda üst direkten dönen topu Alanyaspor defansı uzaklaştırdı. REKLAM 27. dakikada Alanyaspor bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın kornerinde ceza sahasında topa iyi yükselen Makouta, takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.