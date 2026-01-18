Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor MAÇTAN DAKİKALAR: Alanyaspor: 2 - Fenerbahçe: 3 - Fenerbahçe Haberleri

        MAÇTAN DAKİKALAR: Alanyaspor: 2 - Fenerbahçe: 3

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, ilk yarısını 2-1 geriye kapattığı mücadelede Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri; 9 ve 78. dakikada Anderson Talisca ve 52. dakikada Musaba attı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 42 puana yükseldi ve lider Galatasaray'ın 2 puan yitirdiği haftada farkı 1'e indirdi.

        Habertürk
        Giriş: 18.01.2026 - 18:57 Güncelleme: 18.01.2026 - 22:09
        Alanya'da Fener alayı!
        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oldu. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadele sarı-lacivertlilerin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

        Karşılaşmada ilk düdüğün çalmasının ardından 3. dakikada Alanyaspor, Hadergjonaj'ın sert vuruşuyla maçta gol perdesini açtı. Fenerbahçe ise 9. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle skora dengeyi getirdi. Alanyaspor 27. dakikada Gaius Makouta'nın golüyle yeniden öne geçti: 2-1. İlk yarı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

        İkinci yarıda ise Fenerbahçe, 52. dakikada Anthony Musaba'nın golüyle yeniden beraberliği yakaladı. 78. dakikada ise Anderson Talisca yeniden sahneye çıktı ve takımını öne geçiren golü attı.

        Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 42 puana yükseldi ve lider Galatasaray'ın 2 puan yitirdiği haftada farkı 1'e indirdi. Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında sarı-lacivertliler, Göztepe'ye konuk olacak. Alanyaspor ise Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Hwang orta sahadah topu, sağ kanattan koşu yapan Hadergjonaj'a çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışında kaleyi çaprazdan gören noktada şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

        9. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan topla ilerleyen Musaba'nın, ceza sahasına ortasnda Ümit Akdağ'a çarparak yön değiştiren topu Talisca, kafayla filelere gönderdi: 1-1.

        23. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Rakip alanda Kerem Aktürkoğlu, faul sonrası topu ceza sahasına ortaladı. İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda üst direkten dönen topu Alanyaspor defansı uzaklaştırdı.

        27. dakikada Alanyaspor bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın kornerinde ceza sahasında topa iyi yükselen Makouta, takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

        45+1. dakikada Akdeniz ekibinin sağ kanattan geliştirdiği atakta Efecan Karaca'nın ortasında topa Duarte gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak direkten döndü.

        Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

        52. dakikada sarı-lacivertli ekip, beraberlik golünü buldu. Talisca'nın sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu Musaba tamamladı: 2-2.

        68. dakikada sol kanattan Duran'ın ceza sahasına ortasında Talisca'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu kornere çeldi.

        71. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan atağında Makouta, topu Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcunun ortasında topu kontrol eden Duarte'nin şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.

        78. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta alanda topu kazanan Fred'in topla buluşturduğu Asensio, ara pasla meşin yuvarlağı Talisca'ya aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Talisca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-3.

        Karşılaşma konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

