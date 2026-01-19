Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.668,52 %1,70
        DOLAR 43,2682 %-0,03
        EURO 50,3100 %0,22
        GRAM ALTIN 6.486,88 %1,75
        FAİZ 36,45 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 129,31 %4,01
        BITCOIN 92.618,00 %-2,90
        GBP/TRY 57,9751 %0,14
        EUR/USD 1,1624 %0,22
        BRENT 64,24 %0,17
        ÇEYREK ALTIN 10.606,04 %1,75
        Haberler Ekonomi Otomobil OSD'den Avrupa'ya 'made in EU' uyarısı - Otomobil Haberleri

        OSD: "Türkiye’siz bir Avrupa otomotiv sanayi ayakta zor kalır"

        Avrupa Birliği'nin otomotivdeki 'Made in EU' hamlesi tartışma yaratırken, Otomotiv Sanayii Derneği'nden (OSD) konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki otomotiv sanayi ilişkilerinin son 30 yılda birbirini tamamlayıcı bir yapı üzerine inşa edildiğini vurgulayan OSD Başkanı Cengiz Eroldu net konuştu. Eroldu, "Türkiye'siz bir Avrupa otomotiv sanayi biraz zor ayakta kalabilir" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 19.01.2026 - 07:09 Güncelleme: 19.01.2026 - 07:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye'siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Otomotiv endüstrisinde Avrupa'nın 'sıfır emisyon' hedeflerini esnetmesinin yankıları sürüyor.

        Hatırlanacak olursa, 2025'in son günlerinde yeni bir yol haritası açıklayan Avrupa Komisyonu, 'eski kıtanın' otomotiv sanayisini temiz ve rekabetçi bir yapıya dönüştürmeyi amaçlayan bir dizi önlem paketi duyurmuştu.

        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım Haberi Görüntüle

        İşte 'Otomotiv Paketi' olarak anılan bu yeni stratejide, 'Made in EU' yani 'AB'de üretilmiştir' vurgusunun yapılması ise Türk otomotiv sanayisinde alarm zillerinin çalmasına yol açmıştı.

        Geçtiğimiz günlerde otomotiv basını ile bir araya gelen Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, bu konuda net mesajlar verdi.

        REKLAM

        "İHRACATIN YÜZDE 70'İ AVRUPA'YA YAPILIYOR"

        Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki otomotiv sanayi ilişkilerinin son 30 yılda birbirini tamamlayıcı bir yapı üzerine inşa edildiğini vurgulayan Eroldu, "Bugün Türkiye’nin toplam otomotiv ihracatının yüzde 70’i Avrupa Birliği’ne yapılıyor. Avrupa Birliği’nin de toplam otomotiv ihracatının da yüzde 8’i Türkiye’ye yapılıyor. AB’nin dördüncü en büyük otomotiv pazarı da Türkiye. Karşılıklı, dengeli bir ticaret var. Bir dış ticaret açığı veya fazlası da yok, rakamlara baktığımız zaman bizim AB ile olan toplam otomotiv ihracatımız ile ithalatımız birbirine çok yakın değerler. İhracat anlamında, AB Türkiye’nin en büyük ve en öngörülebilir pazarı" dedi.

        "AVRUPA İÇİN GÜVENİLİR BİR İŞ ORTAĞIYIZ"

        Türkiye'nin Avrupalı üreticiler için tamamlayıcı bir üretim merkezi olduğunu kaydeden Eroldu, "İşte gördük, hafif ticari araçlarda şu anda belki ikinci durumdayız ama Tofaş’ın K9 yatırımını tamamlamasıyla beraber tekrar birincilik pozisyonuna geçebiliriz. Avrupa’nın en önemli hafif ticari araç merkezi, en önemli otobüs üretim merkezi Türkiye. Biz de Avrupa için rekabetçi, esnek, öngörülebilir ve güvenilebilir bir ticari partneriz, iş ortağıyız. Bu açıdan 'Made in EU' konusunun Türkiye’yi olumsuz etkilemesini beklemiyoruz ama bu bir risktir ve o açıdan da 28 Ocak’ta nasıl bir taslak çıkacağını takip edeceğiz. Türkiye’siz bir Avrupa otomotiv sanayi biraz zor ayakta kalabilir" ifadelerini kullandı.

        "2025 ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI OLDU"

        Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Eroldu, sanayide 2025'te elde edilen sonuçlar ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

        REKLAM

        2025 kaydedilen 41.5 milyar dolarlık ihracat rakamının tarihi bir rekor olduğunu belirten Eroldu, "Bu önemli bir başarı, özellikle Türkiye'nin cari açık yaşadığı bir dönemde Türkiye'ye büyük bir katkı sağlayan sektör pozisyonundayız. Hafif ticari araç ihracatı da, 435 bin adetle bugüne kadarki en yüksek rakamına ulaşmış oldu. Türkiye, Avrupa ve diğer dış pazarlar için otobüs ve minibüs üretiminde önemli bir merkez olma özelliğini sürdürmektedir. 2025 yılında gerçekleştirilen 12 bin 655 adetlik üretim ile bu alanda da bugüne kadar ulaşılan en yüksek ihracat rakamı elde edilmiştir. Bu üç temel gösterge, 2025 yılının otomotiv sanayi açısından son derece önemli bir kilometre taşı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" bilgilerini paylaştı.

        "İHRACATIMIZDAN DAHA FAZLASINI İTHAL EDİYORUZ"

        Otomotiv sanayisindeki en önemli sorunlardan biri olarak ithal-yerli araç arasındaki dengeyi gösteren Eroldu, "Türkiye, hala otomobil ihracatından daha fazla ithalat yapan bir konumdadır. Bu durum, otomotiv sanayinin doğrudan sorumluluk alması gereken alanlardan biridir. Türkiye’de otomotiv yatırımlarının artırılması, iç pazara daha fazla Türkiye’de üretilmiş otomobilin sunulması büyük önem taşımaktadır. Bu konu, önümüzde çalışılması gereken bir başlık olarak durmaktadır. 7.7 milyar dolarlık açık Türkiye ekonomisi açısından son derece önemlidir" dedi.

        2025 yılında pazardaki yerli araçların payının yüzde 29'a gerilediğini de kaydeden Eroldu, "Bu, bu güne kadarki en düşük rakam, geçen sene yüzde 31’di bu sene yüzde 29’a geriledi. Burada da Türkiye’deki otomotiv arzını artırmamız gerektiği ve yine otomobil yatırımlarının Türkiye’ye çekilmesi gerektiği ortaya çıkıyor" dedi.

        "BAŞARILI SONUÇLAR 2026'DA TEKRARLANABİLİR"

        OSD Başkanı Cengiz Eroldu, 2026 yılı beklentileri ile ilgili olarak da, yeni yılın hem üretim hem de ihracat açısından 2025 yılına paralel bir seyir izleyebileceğini belirtti.

        Eroldu, "Burada iki temel faktör öne çıkıyor; Birincisi, Avrupa Birliği pazarında, özellikle hafif ticari araç segmentinde gözlemlediğimiz daralma sinyalleri. Bu eğilimi net biçimde görüyoruz. İkincisi ise bunu absorbe edecek yeni yatırımlarımız, yeni markalarımız ve ürünlerimiz devreye girecek. Bu çerçevede, söz konusu riskleri 2026 yılında bertaraf edebileceğimizi ve en azından 2025 yılında elde ettiğimiz başarılı sonuçları 2026 yılında da tekrarlayabileceğimizi öngörüyoruz" tahminini paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Vali Gül'den Atlas'ın ailesine ziyaret

        İstanbul Valisi Davut Gül, Güngören'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti. Acılı aileye taziye dileklerini ileten Vali Gül'e ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ve Güngören Belediye Başkanı Dr. Mim. Bünyamin Demir eşlik etti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Senegal!
        Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Senegal!
        Alanya'da Fener alayı!
        Alanya'da Fener alayı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?