Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Senegal: Finale olaylar damga vurdu!
35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) final maçında Senegal uzatmalara giden maçta Fas'ı 1-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı. Olaylı geçen maçta Senegal, Fas'ın 90+8'de kazandığı penaltının ardından sahadan çekildi. Ardından kararından vazgeçen Senegal sahaya geri döndü. Faslı futbolcu Brahim Diaz ise penaltı atışından faydalanamadı. 94. dakikada sahneye çıkan Pape Gueye takımına şampiyonluğa getiren golü kaydetti
Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ile Fas karşı karşıya geldi.
Karşılaşma 0-0 devam ederken 90+8'de Fas lehine verilen penaltı kararı sonrasında Senegal sahadan çekilme kararı aldı.
10 dakikanın ardından Senegal takımı sahaya geri döndü.
Senegal'in sahaya geri dönmesinin ardından Fas'ta Brahim Diaz, kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Karşılaşmanın normal süresinin sonlanmasıyla uzatma devrelerine gidildi.
94. dakikada Pape Gueye'nin attığı golle Senegal Afrika Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
NELER YAŞANDI?
Fas lehine 90+8'de penaltı vermesi üzerine Senegalli oyuncular sahayı terk etti. Kongolu hakem Jean Jacques Ndala'ya tepki gösteren Senegal, soyunma odasına gitti.
Senegal kaptanı Sadio Mane, teknik direktör Pape Thiaw'ın takımı sahadan çekme kararına karşın arkadaşlarına sahaya çıkarmaya çalıştı. Senegalli futbolcular, yaklaşık 10 dakika sonra sahaya yeniden geri döndü.
Brahim Diaz, 90+24'teki penaltı vuruşundan faydalanamadı. Senegal kalecisi Edouard Mendy, kurtardığı penaltı sonrası 'Allah büyüktür' dedi.